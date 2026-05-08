Großflächige EU-Kampagne - Brüssel behauptet, die Presse- und Meinungsfreiheit zu schützen, aber schränkt sie ein

In einer aktuellen Kampagne inszeniert sich die Europäische Union als Beschützerin der freien Presse und der freien Meinung. Tatsächlich schützt sie die Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur nicht. Brüssel stellt sie immer wieder selbst infrage – und schränkt sie auch ein.