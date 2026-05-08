- Brüssel behauptet, die Presse- und Meinungsfreiheit zu schützen, aber schränkt sie ein
In einer aktuellen Kampagne inszeniert sich die Europäische Union als Beschützerin der freien Presse und der freien Meinung. Tatsächlich schützt sie die Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur nicht. Brüssel stellt sie immer wieder selbst infrage – und schränkt sie auch ein.
Deutschland ist mal wieder abgerutscht. Diesmal in der „Rangliste der Pressefreiheit“, die alljährlich von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht wird. Von Rang 11 auf Rang 14. In der Relation betrachtet ist das immer noch eine hervorragende Platzierung. Aber wie in anderen Feldern auch, reicht es für Deutschland leider nicht mehr für die Top Ten. Laut Reporter ohne Grenzen liegt das daran, dass Journalisten „auch hierzulande von steigender Polarisierung, Hass und Diffamierung – gerade im Internet – betroffen“ seien und mit einem „Verlust an Glaubwürdigkeit“ zu kämpfen hätten.
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