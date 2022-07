So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Uns bleibt auch wirklich nichts erspart. Corona ist noch lange nicht überwunden, vor der Haustür tobt der Krieg in unverminderter Intensität, und seine ökonomischen Folgen erschüttern die deutsche Wirtschaft und das soziale Gefüge bis ins Mark. Ein Plan, wie mit diesen multiplen Krisen umgegangen werden kann, ist nicht erkennbar, jedenfalls nicht bei der Bundesregierung. Und jetzt auch noch ungewöhnliche Hitzewellen, die nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sind, was der Klimawandel für uns noch so alles mit sich bringen wird. Im kommenden Jahr ist vielleicht mal wieder eine Flutkatastrophe fällig, wer weiß.

Bei 35 Grad eher kein Schweinsbraten Gerade bei Extremtemperaturen sollte man relativ penibel auf seine Ernährung achten. Im Mittelpunkt steht natürlich trinken, trinken, trinken, aber auch das Essen hat eine große Bedeutung. Der Organismus hat alle Hände voll damit zu tun, das körpereigene Kühlsystem am Laufen zu halten. Denn das kann durchaus kollabieren, mit entsprechend gravierenden Folgen. „Leicht verdaulich“ ist die Losung der Stunde, auch die Vitamin- und Mineralienzufuhr sollte beachtet werden. Und auch die extremsten Fleisch-Maniacs sollten vielleicht mal temporär auf den deftigen Schweinsbraten und reichhaltige Soßen mit viel Butter verzichten.