Die Grünen haben das Image der Volkserzieherpartei, denn viele ihrer Forderungen atmen den Geist der Bevormundung, die den Alltag kontrollieren will. Doch der eigentliche Belehrungshochmut grüner Politik zeigt sich auf einer tiefer liegenden Ebene. Seit einigen Jahren haben sie an die Spitze ihrer Forderungen das Erreichen der Klimaneutralität gestellt. Dazu müssen die CO 2 -Emissionen so weit reduziert werden, dass sie die Menge an natürlich resorbiertem CO 2 nicht übersteigen. Einfach gesagt, darf nur so viel Öl und Gas verbrannt werden, wie die Wälder wachsen und das CO 2 wieder aufnehmen.