Stegemann
Die wirksamste Waffe gegen eine Enthüllung besteht darin, sie als paranoid abzutun / Illustration: GRANGER Historical Picture Archive/Alamy Stock Photo/Mauritius Images

Epstein-Files Wenn scheinbarer Wahn wahr wird

Die Epstein-Files und die Kampagne gegen die Labortheorie zeigen: In Verschwörungstheorien kann ein wahrer Kern stecken. Zwischen Fantasie und Wirklichkeit verlaufen die Grenzen oft unscharf, und nicht jede als absurd geltende Erzählung ist völlig aus der Luft gegriffen.

VON BERND STEGEMANN am 16. April 2026 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspielkunst (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

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Erinnern Sie sich noch an die Verschwörungstheorie von QAnon? Ein geheimer Machtzirkel soll sich regelmäßig treffen, um Minderjährige zu vergewaltigen und politische Intrigen zu spinnen. Die Anhänger von QAnon wurden als rechtsextreme Spinner beschimpft. Und es war einfach, sie als Verrückte abzutun. Die Pizzeria, in deren Untergeschoss die Zusammenkünfte der Kinderschänder stattfinden sollten, hatte gar keinen Keller.

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Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 16. April 2026 - 14:26

die Lebensweise der Superreichen?
Ist es nicht eher ein Vorbild für jede/n in den USA, es ihnen in seinem je eigenen Umfeld gleichzutun?
Und wie lange geht so etwas gut in einem Land?
Mit einer Bevölkerungsdichte von 34 Einwohnern pro qkm ist die eigene Kraft zu überleben gefragter als das gesellschaftliche Handeln?
Aber Russland hat 8 Einwohner pro qkm und doch eine kohärentere Kultur?
Wie passt das zusammen?
Zuerst war in den USA nur Freiheit, dann Multikulti, jetzt steht Verbindendes auf dem Plan?
Die Welt hat gegenüber den USA m.E. keine Bringschuld.
Verständnis ist immer gut, aber Wegsehen evtl. nicht hilfreich, auch nicht für die USA?
Wenn man hinschaut, dann differenziert und immer mit Blick für die eigenen Fehler.
Welche Götter "beten" die US-Amerikaner an?
Es gab da die Serie "American Gods".
"Virgin River" gefällt mir besser, auch wenn da eine erschöpfte Mutter durch Antidepressiva genesen soll.
Eine Erschöpfung kann man m.E. nicht "überspringen", sondern nur auffangen?

Markus Michaelis | Do., 16. April 2026 - 14:49

Ich glaube, dass Gesellschaften nur mit ihren Wahrheiten funktionieren können. Manchmal in der Variante der eigenen Wahrheit (gruppenzentriert, aber man akzeptiert die Existenz anderer Gruppen und Wahrheiten), mal in der Variante, dass man die eigene Wahrheit als universell ansieht. Das sind dann mehr imperiale oder weltoffene Gesellschaften. Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich denke, man kann nicht prinzipiell dagegen sein, dass Gesellschaften ihre Wahrheiten haben.

Man sollte diese Wahrheiten immer auch kritisieren: zu wahr sollten sie auch nicht werden. Aber das Ziel sollte wahrscheinlich auch nicht sein, sie komplett zu zerlegen, weil danach auch nichts grundsätzlich besseres kommt, oder Gemeinsamkeiten ganz fehlen.

Also Gott, Kaiser, Vaterland, Religionen oder religiöse Texte, Gerichtshöfe, Völkerrecht, Verfassungen, Klima, irgendwas mit Menschheit ... das ist alles schon erstmal ok, wenn man nicht übertreibt und Kritik möglich ist.

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