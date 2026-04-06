Epstein-Files - Wenn scheinbarer Wahn wahr wird

Die Epstein-Files und die Kampagne gegen die Labortheorie zeigen: In Verschwörungstheorien kann ein wahrer Kern stecken. Zwischen Fantasie und Wirklichkeit verlaufen die Grenzen oft unscharf, und nicht jede als absurd geltende Erzählung ist völlig aus der Luft gegriffen.