- Wenn scheinbarer Wahn wahr wird
Die Epstein-Files und die Kampagne gegen die Labortheorie zeigen: In Verschwörungstheorien kann ein wahrer Kern stecken. Zwischen Fantasie und Wirklichkeit verlaufen die Grenzen oft unscharf, und nicht jede als absurd geltende Erzählung ist völlig aus der Luft gegriffen.
Erinnern Sie sich noch an die Verschwörungstheorie von QAnon? Ein geheimer Machtzirkel soll sich regelmäßig treffen, um Minderjährige zu vergewaltigen und politische Intrigen zu spinnen. Die Anhänger von QAnon wurden als rechtsextreme Spinner beschimpft. Und es war einfach, sie als Verrückte abzutun. Die Pizzeria, in deren Untergeschoss die Zusammenkünfte der Kinderschänder stattfinden sollten, hatte gar keinen Keller.
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