Epstein Akten
Blick in die Epstein-Akten / picture alliance

Epstein-Files Die Unmoral der späten Empörung

Je mehr Menschen eine Situation beobachten, desto geringer die Wahrscheinlichkeit individuellen Eingreifens. Im Fall Epstein hat dieser Mechanismus eine globale Dimension entfaltet. Das offenbart auch ein gesamtgesellschaftliches Problem.

VON LISA DAVIDSON am 26. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

So erreichen Sie Lisa Davidson:

Zur Artikelübersicht

Es gibt Namen, die sich im kollektiven Gedächtnis festsetzen wie Warnzeichen. Sie stehen nicht nur für eine Person, sondern für ein ganzes Geflecht aus Macht, Verführung und moralischem Versagen. Jeffrey Epstein ist ein solcher Name. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ingbert Jüdt | Do., 26. Februar 2026 - 13:10

Dass nämlich der globalisierte Finanzkapitalismus mit Turbolader nicht mehr funktioniert und von einem funktionierenden System abgelöst werden müsste. Über die westlichen Elitennetzwerke ist das mit dem Epstein-Komplex verknüpft. Und zwar schlicht darum, weil beides von derselben übersteigerten Selbstwahrnehmung dieser Eliten getragen wird, die sich seit dem Ende des Kalten Kriegs selbst für die Vollender der Weltgeschichte und ihr System für alternativlos halten. Was dazu führt, dass sie mit einer grundsätzlichen Infragestellung ihrer Selbstwahrnehmung ebenso grundsätzlich nicht mehr umgehen können.

Darum werden sie eher die Realität auch dann verleugnen, wenn sie sich polykrisenhaft zuspitzt, als ihre Selbstwahrnehmung in Frage zu stellen. Circulus vitiosus. So lässt sich elegant der galoppierende Realitätsverlust unserer Gegenwart erklären, wie auch der Umstand, dass ihr im Kampf mit der Realität selbst befindliches Handeln per definitionem die Struktur der Verschwörung annimmt.

Bernhard Marquardt | Do., 26. Februar 2026 - 13:40

Wie sich immer deutlicher zeigt, machte Jeffrey Epstein, mit der „Vermittlung“ junger Mädchen und Frauen in seinem „Netzwerk“ die ebenso geilen wie naiven Zielpersonen erpressbar.
Das konnte schon die Stasi bestens.
Doch in wessen Auftrag?
Einiges spricht dafür, dass die Spinne im Netz der ehemalige KGB-Chef, Kriegsverbrecher und Massenmörder im Kreml sein könnte.
Warum verhält sich der amerikanische Präsident so schüchtern gegenüber Putin?
Was weiß der über Trump, was wir nicht wissen sollen? Die kompletten Unterlagen Epsteins?
Nachfrage: Was wusste Putin von Merkel und von Scholz. Kennt er die CUM-EX Wahrheit?
Der Wirecard Betrüger lebt unter seiner Obhut.

Heidemarie Heim | Do., 26. Februar 2026 - 15:41

Und da wäre ja noch das äußerst nützliche Vorbild der 3 Affen geehrte Mrs. Davidson! Nur sind die Möglichkeiten innerhalb der Bevölkerung im Mittel begrenzt was Stiche in Wespen-, im Fall der Mächtigen wohl eher Hornissennest angeht. Oder gedenken Sie sich mit dem zur Zeit mächtigsten Mann der Welt dergestalt anzulegen, der von allen Promifreunden Epsteins wohl die bis jetzt pikanteste weil geschwärzte Leerstelle in den Akten ausmacht? Der Präsident der Vereinigten Staaten erpressbar? Welche inzwischen erwachsene von Epstein verschacherte Jugendliche brächte auch nur im Entferntesten den Mut u. natürlich die Ressourcen auf als mutmaßliche Zeugin aufzutreten? Denn wie bei uns gibt es auch in den USA sicherlich gesellschaftliche Muster, bei denen z.B. die Geistlichkeit,Reichtum o. Macht/Einfluss schon immer Immunität genossen und weiter von ihren Kreisen "abgeschottet" genießen werden. Die Bauern in diesem Spiel richten da nichts aus. Ein falscher Zug u. sie werden vom Brett genommen!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.