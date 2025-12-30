- Ein Apparat, der Transparenz verspricht, aber nicht liefert
Im Epstein-Fall hat das US-Justizministerium Transparenz versprochen. Bisher sorgen verpasste Fristen, verschwundene Akten und selektive Veröffentlichungen aber vor allem für Chaos. Auffällig ist zudem: Präsident Trump taucht bisher kaum auf.
Je mehr Epstein-Dokumente veröffentlicht werden, desto weniger Klarheit entsteht. Was als Akt staatlicher Offenheit begann, hat sich binnen weniger Tage in ein undurchsichtiges Gemisch aus Aktenbergen, Schwärzungen, politischen Schuldzuweisungen und medialer Überforderung verwandelt. Die angekündigte Transparenz, so scheint es, ist im Epstein-Komplex nicht länger ein Mittel der Aufklärung, sondern selbst Teil des Problems.
