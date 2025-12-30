Veröffentlichung der Epstein-Akten - Ein Apparat, der Transparenz verspricht, aber nicht liefert

Im Epstein-Fall hat das US-Justizministerium Transparenz versprochen. Bisher sorgen verpasste Fristen, verschwundene Akten und selektive Veröffentlichungen aber vor allem für Chaos. Auffällig ist zudem: Präsident Trump taucht bisher kaum auf.