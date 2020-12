Jetzt brechen sie wieder an, die eigenartigen Tage, die im Volksmund gerne „zwischen den Jahren“ genannt werden. Zwischen den Jahren? Schon der Ausdruck ist seltsam. Schließlich kann es, rein logisch gesehen, keine Zeit zwischen den Jahren geben.

Historiker verweisen an diesem Punkt auf Antike und Mittelalter. Das römische Amtsjahr begann seit dem Jahr 153 v. Chr. am 1. Januar. Dann aber kam das Christentum. In vielen Regionen verlegte man im vierten Jahrhundert den Jahresanfang auf den vermeintlichen Geburtstag Jesu, also den 25. Dezember. Später übernahm diese Rolle mancherorts auch der angebliche Tauftag des Nazareners, der 6. Januar. Damit war die Verwirrung komplett.

Die Rede von der Zeit „zwischen den Jahren“ hat vermutlich hier ihre Wurzel. Je nach Wohnort brach das neue Jahr am 25. Dezember oder sogar erst am 6. Januar an. Und die Zeit dazwischen lag tatsächlich irgendwie zwischen den Jahren. Das beendete erst Papst Innozenz XII. im Jahr 1691, indem er den 1. Januar als ersten Tag des neuen Jahres bestimmte. Doch auch diese Regelung setzte sich nur langsam durch.