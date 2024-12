Dass das großartiger Unsinn ist, merkt man in der Regel schon ein paar Tage später, wenn die alten Angewohnheiten auch im neuen Jahr nicht so einfach abzuschütteln sind und die Probleme von heute im Grunde die Probleme von gestern sind. Der Lauf der Geschichte, er hält sich leider nicht an Daten. Und Epochenwechsel fanden so gut wie nie an einem 1. Januar statt. Der Neujahrstag ist keine historische Reset-Taste – leider.