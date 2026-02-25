Tuttle
Tricia Tuttle auf dem Roten Teppich der Berlinale, 21.02.2026 / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rouzbeh Fouladi

Entlassung von Tricia Tuttle als Berlinale-Intendantin Der Sumpf im Kulturbetrieb gehört trockengelegt

Nach nur zwei Jahren im Amt wird Tricia Tuttle von der Intendanz der Berlinale entbunden. Es ist nach ihrem Schweigen über einen antisemitischen Auftritt nicht überraschend. Doch die Probleme liegen tiefer: in einem weitgehend verwahrlosten Kulturbetrieb.

VON ALEXANDER GRAU am 25. Februar 2026 4 min

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So kann man sich irren. Als im Dezember 2023 bekannt gegeben wurde, dass Tricia Tuttle die neue Berlinale-Chefin werden würde, lobte eine überregionale Tageszeitung aus Süddeutschland sie als „international versierte Branchenkennerin, die alle Fallstricke des Festivalwesens genau kennt“. Jetzt dürfte Tricia Tuttle nach nur 24 Monaten Amtszeit auf Betreiben von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer entlassen werden. So viel zu ihrer Kenntnis der Fallstricke des Festivalwesens.

