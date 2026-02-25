So kann man sich irren. Als im Dezember 2023 bekannt gegeben wurde, dass Tricia Tuttle die neue Berlinale-Chefin werden würde, lobte eine überregionale Tageszeitung aus Süddeutschland sie als „international versierte Branchenkennerin, die alle Fallstricke des Festivalwesens genau kennt“. Jetzt dürfte Tricia Tuttle nach nur 24 Monaten Amtszeit auf Betreiben von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer entlassen werden. So viel zu ihrer Kenntnis der Fallstricke des Festivalwesens.