Diese Zeitenwende schlägt sich bei vielen Menschen auch in verändertem Verhalten nieder. Man ist mehr an der frischen Luft, sei es auf dem Fahrrad, bei einem Spaziergang oder im Außenbereich von Cafés und Biergärten. Auch Ernährungsgewohnheiten ändern sich in dieser Zeit bisweilen. Man nimmt den „Kampf gegen den Winterspeck“ auf, und unzählige Ratgeber empfehlen spezielle Lebensmittel bis hin zu Fastenkuren für den Frühling. Aber eigentlich sollte es reichen, in seinen Körper hineinzuhorchen und seine Geschmacksknospen zu befragen, um zu wissen was einem jetzt nicht nur gut tut, sondern auch Spaß macht.