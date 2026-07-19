Der Weltmeister – Argentinien – und der Europameister – Spanien – haben das mit größter Spannung erwartete Finale der Fußballweltmeisterschaft in New Jersey erreicht. Damit tritt das offensivstärkste Team, die Albiceleste, gegen das defensivstärkste an, La Roja. Argentinien hat 19 Tore geschossen, Spanien ein einziges in sieben Spielen kassiert. Sie bezwangen die von Experten höher eingeschätzten Mannschaften aus Frankreich und England. Es bedarf keiner Prophetengabe für die Vorhersage, der Jubel des heutigen Siegers stelle den der Engländer über ihren Sieg im Spiel um Platz Drei bei weitem in den Schatten, obwohl diese im torreichsten Spiel 6:4 gewonnen haben. Der Reiz des Fußballs besteht nicht zuletzt darin: Es fallen wenig Treffer, etwa im Vergleich zu Hand- oder Basketball. Dieser Befund ermöglicht Überraschungen. Wer etwa hätte es für möglich erachtet, die winzige Inselrepublik Kap Verde könnte gegen die Finalisten Argentinien und Spanien über 90 Minuten ein Remis halten, wobei sie in der Verlängerung, sich wacker schlagend, gegen die Albiceleste schließlich mit 3:2 verlor.