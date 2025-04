Seit dem vergangenen Wochenende hat der „Thai Streetfood Markt“ in Berlin-Wilmersdorf wieder geöffnet. Bis Ende September kann man dort am Wochenende an knapp 20 Ständen frisch zubereitete südostasiatische Speisen für wenig Geld erwerben und an zahlreichen aufgestellten Tischen genießen. Das Angebot ist vielfältig: Vom einfachen Satay-Spieß mit Sprossensalat über gehaltvolle Suppen bis hin zu krossgebratenen Entenkeulen und dem (angeblichen) thailändisches Nationalgericht Pad Thai wird dort einiges von dem geboten, was den Reiz der südostasiatischen Küche mit ihrem Feuerwerk an Aromen ausmacht.

Eine unwirtliche Gegend

Echte Streetfood-Atmosphäre kommt hier allerdings nicht auf. Dafür ist die gerade an Wochenenden quasi ausgestorbene und ziemlich kahle Württembergische Straße einfach nicht der richtige Ort. Und essen mit Blick auf den Bürokomplex der Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen ist auch nur bedingt appetitanregend.

Aber warum ist der Thaimarkt ausgerechnet hier, am Rand des Fehrbelliner Platzes? Wenn man keinen Termin bei einer der zahlreichen dort angesiedelten Behörden hat, gibt es eigentlich keinen Grund, diese Gegend aufzusuchen. Als lärmender Verkehrsknotenpunkt in einer Betonwüste wäre dieser Platz wohl am besten beschrieben. Einziger Lichtblick ist eine Grünanlage, die sich eingeklemmt zwischen mehreren Straßen nördlich an den Platz anschließt. Der 1904 angelegte und später mehrfach erweiterte Preußenpark mit seiner großen Liegewiese dient vor allem der Naherholung der Anwohner und zog lange Zeit wohl kaum Besucher aus anderen Teilen der Stadt an.

Vom „Geheimtipp“ zum touristischen Hotspot

Das änderte sich in den 1990er Jahren. Zunächst waren es nur einige thailändische Familien und ihre Freunde, die sich die Wiese als Platz für ein regelmäßiges Picknick am Wochenende auserkoren hatten. Und was da so gegrillt, gebraten und gekocht wurde, erfüllte diesen Teil des Parks mit einer Duftwolke, die man eigentlich eher bei südostasiatischen Streetfood-Markets und Garküchen verorten würde als einen Steinwurf vom Fehrbelliner Platz entfernt.

Das sprach sich allmählich rum, und gegen einen kleinen Obulus konnten Flaneure auch an diesem Genuss teilhaben. Man holte sich seine kleine Köstlichkeit und machte es sich auf der Wiese bequem, auf einer Decke oder mitgebrachten Campingstühlen. Und nun passierte, was in solchen Fällen eigentlich immer passiert. Die Thai-Wiese – so wurde das damals genannt – mutierte vom „Geheimtipp“ zur auch touristisch interessanten Event-Location, die sogar der New York Times einen Bericht wert war und in allen einschlägigen Berlin-Führern Erwähnung fand.

Mit der thailändischen Familienidylle war es bald vorbei, alles wurde größer und teilweise auch kommerzieller. Aber der Charme einer kulinarisch orientierten Graswurzelbewegung in einer grünen Oase inmitten der Großstadt, mit viel Freiraum und wenig Regeln, blieb noch einige Zeit erhalten.

Behörden in der Zwickmühle

Vielen Behörden war das alsbald ein Dorn im Auge. Angefangen vom Grünflächenamt, über die Müllabfuhr bis hin zur Gewerbe- und Lebensmittelaufsicht. Und natürlich gab es auch Anwohnerbeschwerden, auch mit der Forderung nach Schließung des Thaiparks, der ja keinerlei Genehmigung als Food-Market hatte, sondern offiziell immer noch als „Picknick-Platz“ firmierte.

Die Bezirksverwaltung war in der Zwickmühle. Einerseits wollte man das quasi vom Himmel gefallene soziokulturelle und auch touristische Kleinod unbedingt erhalten, andererseits musste man Regeln und Strukturen für die Nutzung der Wiese durchsetzen. Es begann ein langes und zähes Ringen um den Thaipark. Träger des Food-Markets wurde schließlich der Thailändische Verein in Berlin e.V. Es gab limitierte, feste Standplätze, die Anbieter mussten sich registrieren lassen sowie als Gewerbetreibende anmelden, und es gab schärfere Regeln für Müllentsorgung und Lebensmittelhygiene sowie Bemühungen für eine bessere Infrastruktur, wie etwa mehr Wasseranschlüsse. Geplant war auch eine Neugestaltung des Thaimarkts im Zuge von Baumaßnahmen für eine umfassende Umgestaltung des Parks und vor allem der Wiese als Erholungsfläche.

Die Gegner haben sich durchgesetzt

Nach den Wiederholungswahlen in Berlin im Februar 2023, die auch im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zu deutlichen politischen Verschiebungen führten, setzten sich schließlich die Gegner der Parknutzung als Food-Market durch. Ende September 2023 war dann endgültig Schluss, der Thaipark bekam für 2024/25 einen temporären „Alternativstandort“ in der angrenzenden Württembergischen Straße und soll danach erneut umziehen, in eine Straße südlich des Fehrbelliner Platzes, relativ weit weg vom Park. Er heißt jetzt „Thai Streetfood Markt“.

Aber wer will schon seinen Satey-Spieß auf einer Bierbank in einer zubetonierten Straße verzehren, wenn er es viele Jahre auf seiner Decke auf einer Wiese tun konnte? 2024 verlief dementsprechend ernüchternd. Viel weniger Besucher und auch viel weniger Anbieter, entsprechend viel weniger kulinarische Vielfalt. Aber vor allem fehlt die lebendige Atmosphäre, der Charme des Provisorischen, das Freiraumgefühl. Dafür hat jetzt alles „seine Ordnung“. Und der Saisonstart 2025 macht wenig Hoffnung auf eine irgendwie positive Entwicklung. Wie auch: Auf Beton wächst nun mal nichts, außer neuem Beton.

Die Party ist vorbei

Der Thaimarkt ist also Geschichte, und auch ein Lehrstück über die „Unwirtlichkeit unserer Städte“, wie sie der Psychoanalytiker und Schriftsteller Alexander Mitscherlich in seinem erstmals 1965 veröffentlichten und später mehrfach überarbeiteten Buch skizzierte. Vielleicht wird er als müder Abklatsch seiner selbst noch ein Weilchen weiter existieren. Vielleicht taucht er auch irgendwann an einem angesagteren Ort als dann eher hochpreisiges „Streetfood-Event“ auf. Aber die eigentliche Party ist vorbei.

Ja, man kann da ruhig mal hingehen, um einen kleinen Eindruck von der faszinierenden thailändischen Küche zu bekommen, wobei mir das geschmacklich teilweise recht europäisiert vorkam. Aber besser als nichts, und vielleicht auch eine Inspiration, sich mal in der heimischen Küche damit zu beschäftigen.

Thai Streetfood Markt

Württembergische Straße (am Fehrbelliner Platz)

Bis 30. September, Samstag und Sonntag von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet