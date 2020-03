Trotzdem wollte sie den Mann nicht anzeigen. Sie war unter Zeitdruck, außerdem hatte sie nicht mal sein Gesicht erkannt, und auch ich hatte außer einer dunklen Jacke mit Kapuze nichts Genaues in Erinnerung. Seitdem geht mir der Radfahrer, der so raptorenartig aus dem Nichts erschienen und wieder verschwunden war, nicht aus dem Sinn. Nicht nur wegen der artistischen Brutalität seines Auftritts. Er kommt mir vor wie eine unerwartete Metapher für das, was die Philosophen eine Kontingenzerfahrung nennen. Das schwer Fassbare und oft Unerträgliche an dieser Art von Erfahrung ist weniger dem Ereignis an sich zuzuschreiben als der Tatsache, dass es genauso gut nicht hätte passieren können.