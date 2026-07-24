- Gefährliche Zuversicht
Seit Jahren rufen Spitzenpolitiker zu Zuversicht und Optimismus auf. Das ist nicht falsch. Wenn dieser Appell aber mit der Realität kollidiert, wirkt die Politik unglaubwürdig und abgehoben. Es profitieren die Wütenden und Übelgelaunten.
Uns allen dröhnt noch Angela Merkels „Wir schaffen das“ im Ohr. Der Appell war sicher gut gemeint. Aber er erwies sich als fatal. Was als Aufruf zum Optimismus und zum Anpacken gemeint war, klang in den Ohren vieler Bürger schnell wie Realitätsverweigerung und Schönfärberei. Bald schon machte das trotzig-wütende „Wir schaffen das nicht“ die Runde.
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