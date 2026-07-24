Sonnenblume
Aber bitte immer schön fröhlich: Sonnenblume vor Gewitterfront / picture-alliance/ dpa/dpaweb | Armin Weigel

Emotionales Gaslightning Gefährliche Zuversicht

Seit Jahren rufen Spitzenpolitiker zu Zuversicht und Optimismus auf. Das ist nicht falsch. Wenn dieser Appell aber mit der Realität kollidiert, wirkt die Politik unglaubwürdig und abgehoben. Es profitieren die Wütenden und Übelgelaunten.

KOLUMNE: GRAUZONE am 25. Juli 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Uns allen dröhnt noch Angela Merkels „Wir schaffen das“ im Ohr. Der Appell war sicher gut gemeint. Aber er erwies sich als fatal. Was als Aufruf zum Optimismus und zum Anpacken gemeint war, klang in den Ohren vieler Bürger schnell wie Realitätsverweigerung und Schönfärberei. Bald schon machte das trotzig-wütende „Wir schaffen das nicht“ die Runde.

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