- Das ZDF lügt mal wieder, aber diesmal sitzt der andere am längeren Hebel
Journalistische Grundsätze wurden auch entwickelt, um Journalisten vor sich selbst zu schützen. Doch beim ZDF entscheidet man sich immer häufiger gegen die Objektivität und für das Ressentiment. Mit Elon Musk hat man sich jetzt mit dem Falschen angelegt.
Wenn eine Lüge zur „unpräzisen und dadurch missverständlichen Formulierung“ erklärt wird, ist das doppelt gelogen. Einmal über den Sachverhalt selbst. Das ist die erste Lüge. Und ein zweites Mal über die Behauptung über den Sachverhalt. Das ist die zweite Lüge. Das ZDF hat genau das gerade getan. Doppelt gelogen.
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