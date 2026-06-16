Elon Musk
Unternehmer Elon Musk bei der Inauguration von Donald Trump / picture alliance / abaca | CNP/ABACA

Unwahrheit über Elon Musk Das ZDF lügt mal wieder, aber diesmal sitzt der andere am längeren Hebel

Journalistische Grundsätze wurden auch entwickelt, um Journalisten vor sich selbst zu schützen. Doch beim ZDF entscheidet man sich immer häufiger gegen die Objektivität und für das Ressentiment. Mit Elon Musk hat man sich jetzt mit dem Falschen angelegt.

VON BEN KRISCHKE am 16. Juni 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Wenn eine Lüge zur „unpräzisen und dadurch missverständlichen Formulierung“ erklärt wird, ist das doppelt gelogen. Einmal über den Sachverhalt selbst. Das ist die erste Lüge. Und ein zweites Mal über die Behauptung über den Sachverhalt. Das ist die zweite Lüge. Das ZDF hat genau das gerade getan. Doppelt gelogen. 

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Thomas Hechinger | Di., 16. Juni 2026 - 13:33

Das ZDF log auch schon mal besser. Dabei hätte man mit etwas geschickterer Wortwahl dieselbe Botschaft herüberbringen können, ohne zu lügen: „Ein brutaler Mordversuch auf offener Straße in Belfast. Jemand filmt, das Video geht viral. Ein rassistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten. Anlaß gab der Aufruf eines britischen Rechtsextremisten und des Zech-Milliardärs Elon Musk zu wiederholtem und lautem Protest. Das Muster ist nicht neu. Wir wollen wissen: Was steckt dahinter? Welche Akteure haben ein Interesse daran, ein Gewaltverbrechen dafür zu nutzen, um zum Bürgerkrieg aufzurufen.“

Kann ich mich nun beim ZDF als Mitarbeiter bewerben?

Klaus Funke | Di., 16. Juni 2026 - 13:55

Solche wie Sie nehmen die gerne beim ZDF und Sie würden sich auch gut ausmachen in der Riege der ZDF-Barden, neben Jan Böhmermann und Elmar Theveßen. Vielleicht rechnete man Ihnen sogar als Entree an, dass Sie Elon Musk als "Zech-Milliardär" titulierten, statt ihn, seinem Status gemäß, als Tech - Billionär zu bezeichnen. Nichts für ungut. Bleiben Wie gesund.

Thomas Hechinger | Di., 16. Juni 2026 - 14:03

Wissen Sie, Herr Funke, welches Bild mir gerade einfällt? Das Siegmund-Heuer-„Skandal“-Foto. Ich als Siegmund, Sie als Heuer.

Klaus Funke | Di., 16. Juni 2026 - 14:41

Sie können wohl nichts wegstecken, müssen immer das letzte Wort haben? Ich kenne da einen, der machte es genauso, leider lebt er nicht mehr.

Markus Michaelis | Di., 16. Juni 2026 - 13:37

Journalismus ist für mich (oft) auch nur ein Teil der Politik (wie Parteien, NGOs, Kirchen, Unis, Experten etc.), was ok ist. Politik heißt die Wege zu verhandeln, die die Gesellschaft geht. Das ist prinzipiell nie Wissenschaft, sondern immer Bauchentscheidung. Ziele sind verschieden, ob ich an diesen oder jenen Weg dahin glaube, ob ich Menschen und Gruppen vertraue, das sind meist Bauchentscheidungen, keine wissenschaftlichen Beweise. Man vertraut Höcke nicht. Punkt. Oder Reichinnek oder anderen.

Schwierig wird es, weil es üblich ist, die eigenen Entscheidungen als alternativlose, wissenschaftliche Wahrheit ausgeben zu wollen. Dann stöpselt man seine 100% Beweise zusammen, warum man es genau so sehen muss.

Das ZDF ist ein politischer Akteur, mit seiner Haltung. In Ordnung. Man vertraut Musk nicht, mit Gründen. Ok. Man soll es dann aber als eigene Entscheidung, nicht als alternativlose wissenschaftliche Wahrheit ausgeben.

Zustimmung zu den ersten beiden Absätzen. Widerspruch beim dritten.

Ich habe das Magazin „Cicero“ einschließlich Online-Auftritt abonniert. Dafür zahle ich. Mir gefällt die Grundausrichtung des Magazins, nicht jeder einzelne Autor oder Artikel. Anderen gefällt der „Cicero“ nicht, sie würden ihn als konservatives bis rechtslastiges Medium einschätzen, manche gar als protofaschistisch. Sie kämen nie auf die Idee, für ein Abonnement zu zahlen. Und sie müssen es auch nicht.

Beim ZDF zahle ich aber einen Zwangsbeitrag. Da kann ich auch das Bemühen um Ausgewogenheit erwarten. Nicht jeder einzelne Satz eines Moderators muß ausgewogen sein, aber über die Breite des gesamten Programms hinweg müssen alle politischen und gesellschaftlichen Strömungen zu Wort kommen. Und Fehler mögen passieren, bewußtes Lügen aber ist unverzeihlich.

Und das ist der Unterschied.

ich gebe Ihnen prinzipiell Recht, würde nur einen anderen Schwerpunkt setzen, warum ich vom ZDF diese Neutralität nicht ganz so erwarte. Zum Einen ist Neutralität schwierig. Das ZDF berichtet fast nie von den Sichtweisen der Hausa-Fulani, Yoruba, Igbo, Kanuri. Selbst in den Redaktionssitzungen kommen deren Interessen wahrscheinlich nie zur Diskussion, manchmal ist pauschal, mit erhobenem Zeigefinger und "allwissend" von Nigeria die Rede, aber nie von den (schnell gegoogelt) 400 ethnischen Gruppen, wobei ja auch kein Staat ethnisch definiert sein darf. In diesem Gestrüpp erwarte ich keine Neutralität, das scheint mir zu ambitioniert. Deutschland ist heute auch vielfältig, auch das erklärte Ziel des ZDF. Da ist man offen und klar. Niemand kann diese Vielfalt neutral abbilden, das erwarte ich daher auch nicht vom ZDF.

Der andere Grund ist, dass wir größere Probleme haben, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ob das ZDF ungerechtfertigt Geld bekommt ist auch Thema, aber ein "B-Problem".

Ingo Frank | Di., 16. Juni 2026 - 13:39

Wird ein Staatsfunk- Sender wegen Lügen oder Falschbehauptungen (analog Schönbohm/ Böhmermann) verknackt und zur Kasse gebeten gibts eben nicht von Juni bis Oktober alte Schinken im Programm sondern bereits von Januar bis Dezember 😂😂😂😂
Und wenn die Kohle vom Prozessieren alle ist, gestatten der Rundfunkrat eine Erhöhung der Zwangsgebüren und der Laden ÖRR läuft weiter wie geschmiert, ohne das nur ein Einziger aus der Führungsetage zur Verantwortung gezogen wird, geschweige der für die Lügen zuständige Redakteur im hohen Bogen auf die Straße fliegt.
Abschaffen einfach abschaffen dieses Zwangsfinanzierte Grün linke Erziehungsfernsehen …….
MfG a d Erfurter Republik

Ja. Abschaffen.
Beim „Cicero“ gibt es immer wieder Autoren, die an die Reformierbarkeit des Systems glauben. Der Karren steckt aber so tief im Dreck, daß man ihn nicht wieder flott bekommt, wenn man an ein paar Schrauben dreht. Wir brauchen daher einen neuen Karren, vielleicht auch gar keinen mehr, weil wir inzwischen mit ganz anderen Gefährten unterwegs sind.

S. Kaiser | Di., 16. Juni 2026 - 14:45

Man kann es einfach nicht mehr schönreden. Musk ermuntert unzufriedene Bürger, wenn sie etwas ändern wollen, ihr demokratisches Recht wahrzunehmen und ihren Protest wiederholt und lautstark zu artikulieren. Das war’s. Mehr nicht. Was das ZDF daraus gemacht hat, ist Desinformation. Jeder kann Musks Original-Tweet öffentlich einsehen und damit abgleichen, was die Moderation des ZDFs daraus gemacht hat. Dass selbst jemand vom NDR die Kollegen vom ZDF ermahnt, dass es so nicht ginge, ist bezeichnend für das Ausmaß der Irreführung. Denn das geht deutlich über das übliche Framing hinaus. Und auch im sehr linken ZEIT-Forum erntet das ZDF dafür Kritik (allerdings werden dort primär Reichelt, der den Stein ins Rollen gebracht hat, und Musk mit den üblich linken Beschimpfungen bedacht).
Das eigentlich frustrierende ist aber, dass im Verhältnis immer noch zu viele arglose Zuseher dem gekaperten und gekippten ÖRR vertrauen. Obwohl es alle sehen könnten, wenn sie es denn wollten ...

Johannes | Di., 16. Juni 2026 - 14:49

ist die 2. Kernkompetenz der ör Nachrichten bei den Anstalten. Die erste ist "gekonntes Weglassen".

Wann kommen Studien zu den Themenprioritäten bei heute und Tagesschau. Was jetzt wieder Fußballpalaber stattfindet und in den "Hintertüren der Parlaments" passiert, bekommen wir wieder im Herbst serviert...

Diese Journalisten sind keine Info-Jäger der Bürger oder 4. Rechtsstaatssäule. Sie wurden von der Judikative und Exekutive gekauft bzw. haben sich an sie verkauft. Aber das Wort Korruption passt nur bei der Ndrangeta... jaja... Gefallen gegen Gefallen

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