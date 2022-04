Das ist aus zwei Gründen interessant bis lustig. Erstens: Mit vor allem Gettr gibt es bereits eine Alternative zu Twitter, wobei die Plattform leider den großen Nachteil hat, dass ihre Wurzeln irgendwo in der rechten bis ganz rechten Sphäre des US-Politikuniversums liegen. Und sie sich – meine Prognose – ohnehin nie etablieren wird, ebensowenig wie Twitter-Klone aus dem linksgrünen Universum, weil es Twitter halt schon gibt. Und zweitens: Es scheint im halbwegs woken Juste Milieu tatsächlich so zu sein, dass man soziale Netzwerke lieber dem Staat beziehungsweise dem Einfluss des Staates überlassen würde, als sie in den Händen eines Mannes zu wissen, der nicht nur Ahnung vom Internet hat, sondern auch über die Fähigkeiten verfügt, seine Projekte ambitioniert anzupacken. Überließe man so etwas mit Blick auf Twitter etwa Brüssel, könnten wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf ein ordentliches Ergebnis warten.