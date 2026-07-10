- Spiegelbild einer zögerlichen und ängstlichen Gesellschaft
Ein Elfmeter ist eigentlich eine einfache Sache: Ein Spieler schießt aufs Tor. Der Torhüter versucht zu halten. Inzwischen jedoch machen Schützen und Torhüter daraus ein albernes Spektakel – und den Spiegel einer Kultur, die Geradlinigkeit verlernt hat.
Was waren das für Zeiten: Es ist der 7. Juli 1974. Im Münchner Olympiastadion wird das WM-Finale zwischen den Niederlanden und Deutschland ausgetragen. In der 25. Minute entscheidet der englische Schiedsrichter Jack Taylor auf Strafstoß für die DFB-Elf. Paul Breitner übernimmt und läuft an, die Stutzen lässig auf den Knöcheln. Seine Haarmähne und sein Bart gemahnen eher an einen südamerikanischen Guerillero als an einen braven deutschen Mittelfeldspieler. Breitner zögert keine Sekunde und haut den Ball flach ins rechte untere Eck. Torhüter Jan Jongbloed hat keine Chance.
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