Marokkos Torhüter Bono pariert den Elfmeter von Frankreichs Kylian Mbappé
Marokkos Torhüter Bono pariert den Elfmeter von Frankreichs Kylian Mbappé / picture alliance/dpa/AP | Mark Stockwell

Elfmeter Spiegelbild einer zögerlichen und ängstlichen Gesellschaft

Ein Elfmeter ist eigentlich eine einfache Sache: Ein Spieler schießt aufs Tor. Der Torhüter versucht zu halten. Inzwischen jedoch machen Schützen und Torhüter daraus ein albernes Spektakel – und den Spiegel einer Kultur, die Geradlinigkeit verlernt hat.

KOLUMNE: GRAUZONE am 11. Juli 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Was waren das für Zeiten: Es ist der 7. Juli 1974. Im Münchner Olympiastadion wird das WM-Finale zwischen den Niederlanden und Deutschland ausgetragen. In der 25. Minute entscheidet der englische Schiedsrichter Jack Taylor auf Strafstoß für die DFB-Elf. Paul Breitner übernimmt und läuft an, die Stutzen lässig auf den Knöcheln. Seine Haarmähne und sein Bart gemahnen eher an einen südamerikanischen Guerillero als an einen braven deutschen Mittelfeldspieler. Breitner zögert keine Sekunde und haut den Ball flach ins rechte untere Eck. Torhüter Jan Jongbloed hat keine Chance.

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Jens Böhme | Sa., 11. Juli 2026 - 11:33

Die Haare, an denen man im Artikel was zieht, sind sehr, sehr lang. Der Fußball wird zu Aufstieg oder Untergang von Nationen aufgebauscht. Der emotionale Druck der Fußballer steigt parallel dazu. Kolumbianische Fußballer werden nach der WM erschossen, wenn diese ein Eigentor bei der WM fabrizieren (1994). Derzeit traut sich ein kolumbianischer WM-Teilnehmer nicht ins eigene Land zurück, weil er eine Torchance versemmelte. Die Medien vieler "Fußballnationen" steigern sich entweder in mütterliche Streicheleinheiten oder vernichtender Kritik hinein. Dazwischen gibt es nichts.

Peter Rosenstein | Sa., 11. Juli 2026 - 11:45

Sie mögen von vielen vieles verstehen. Vom Fußball haben Sie jedoch keine Ahnung. Denken Sie an Freud: manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre.

Rainer Mrochen | Sa., 11. Juli 2026 - 11:46

Was soll/kann/muss schlussendlich daraus werden? Ist es eine Form von betreutem Dasein, von Diversität einzelner Akteure oder Gesellschaften die die Dinge selbst in die Hand nehmen oder gar Lebensunfähigkeit? Den Mut zu individueller Verantwortung gibt diese Gesellschaft entweder freiwillig ab oder er wird ihr genommen werden. Das einzig Gute in diesem Szenario ist die Rückblende die immer wieder zeigt, daß mutig Vorangehende, dann doch die schlimmsten Entwicklungen verhindern. Aktivisten, im heutigen Sinne, sind damit ausdrücklich nicht gemeint. Es sind diejenigen, die sich ein rationales Weltbild erhalten und daraus positive Entwicklung gestalten. Eben Menschen die auf dem Teppich bleiben.

Christa Wallau | Sa., 11. Juli 2026 - 11:55

kann nur einer, der sein Ziel vor Augen bzw. einen Plan hat, von dessen Sinn er überzeugt ist u. den er unbedingt ausführen will.
Wenn er auf alle hört, die rechts u. links von ihm ihre Bedenken, Alternativvorschläge und Ratschläge verschiedenster Art hereinschreien, kommt er nie dahin, wohin er eigentlich will.

In Deutschland haben längst diejenigen zu sagen, die alle möglichen und unmöglichen
Rücksichtnahmen auf Minderheiten und
Kleinigkeitskrämer fordern, so daß es schon viel zu lange dauert, bis die Ausführung eines Planes überhaupt g e n e h m i g t wird!
Und dann hört es mit der Reinrederei noch keineswegs auf. Während der Arbeit am Projekt treten neue Bedenkenträger auf und stoppen nicht selten das Ganze.

Mutiges, frei-verantwortliches Handeln ist in Deutschland nicht gefragt.
Bei uns herrschen Bürokraten, die überall Haare in der Suppe finden und nicht ruhen, bis jeder Plan dreimal zu 100% überprüft ist: 1. sachlich 2. sprachlich 3. auf grün-linke Ideologie-Treue hin.

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