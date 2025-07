El Hotzo vor Gericht - Meinungsfreiheit muss auch für linken Unsinn gelten

Der Satiriker El Hotzo muss sich am Mittwoch wegen geschmackloser Tweets nach dem Attentat auf Donald Trump vor Gericht verantworten. Wer das bejubelt, aber an anderer Stelle die Meinungsfreiheit in Gefahr sieht, misst mit zweierlei Maß.