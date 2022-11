Solange die Erde steht, ist allerhand möglich: Tag und Nacht, Frost und Hitze, Sommer und Winter – und natürlich manch anderes mehr. So oder ähnlich ist es auch im biblischen Buch Genesis niedergeschrieben, in der Geschichte von Noah, der Sintflut und dem Bau der Arche. Eine Legende über Gottes Gelübde im Zeichen des Regenbogens. Nie wieder, so des Schöpfers Versprechen, wolle der eine alles zerstörende Apokalypse über die Menschen bringen. Nie wieder also Überschwemmungen, nie wieder Tsunamis oder sonstiges Unheil aus den Reihen der vier öko-apokalyptischen Reiter. Man könnte sich also bequem in der Kirchenbank zurücklehnen und erleichtert mit allen Heiligen seufzen. Doch damit oben stehendes Bibelwort auch gewiss bleibt, bleiben folgende Dinge im heiligen Urtext expressis verbis nicht ausgeschlossen: eine Beauftragte für Schöpfungsverantwortung innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), Ökotheologie, der Sonnengesang des Franz von Assisi – und seit dem vergangenen Mittwoch ein vorgeschlagenes allgemeines Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen. Sicher ist sicher. Beim Herrgott nämlich, da weiß man nie ...

Das mag kirchenfernen Seelen befremdlich vorkommen, für protestantisches Urgestein aber ist der während der 3. Tagung der 13. Synode der EKD in Magdeburg ausgegossene grün-alternative Spiritus Sanctus nicht wirklich neu. Noahs Regenbogen ist in der evangelischen Kirche eh nur noch eine kunterbunte Biege vor dem woken Zeitgeist. Das eine mag der mythische Nukleus sein, etwas anderes sind halt die Mühen der Ebene; und die sind besonders jenseits von Eden nicht immer leicht zu (er)tragen. Rat wie Synode der EKD quälen sich mit ihnen bereits seit den Anfangstagen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, will schließlich auch institutionell wie weltlich auf Kurs gehalten werden, und das seit 1948.