Einsteins verlorenes Erbe - Warum Deutschland kaum noch Nobelpreise gewinnt

Wie in jedem Oktober wurden in diesen Tagen wieder die Nobelpreise verkündet – und leider, wie meist, erneut ohne deutsche Beteiligung. Als viertgrößte Forschungsnation nach den USA, China und Japan bleibt Deutschland hinter seinem Anspruch und Potenzial zurück. Warum ist das so?