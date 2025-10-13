- Warum Deutschland kaum noch Nobelpreise gewinnt
Wie in jedem Oktober wurden in diesen Tagen wieder die Nobelpreise verkündet – und leider, wie meist, erneut ohne deutsche Beteiligung. Als viertgrößte Forschungsnation nach den USA, China und Japan bleibt Deutschland hinter seinem Anspruch und Potenzial zurück. Warum ist das so?
Es gab eine Zeit, da war Deutschland das Labor der Welt. Röntgen konnte uns durchschauen, Planck zerstückelte das Licht, Einstein krümmte den Raum, und Heisenberg wusste, dass man nie genau weiß, wo man gerade ist und wohin man will – für den heutigen Politikbeobachter vielleicht kein ungewöhnliches Phänomen, aber in der Physik eine bahnbrechende Erkenntnis.
Zwischen 1901 und 1939 erhielten Deutsche rund ein Drittel aller Nobelpreise. Nach dem Krieg gewannen die Schüler dieser Giganten immerhin noch etwa 15 Prozent der Preise, darunter Namen wie Hahn, Born und Eigen. Doch die Enkelgeneration Einsteins hat dieses Erbe weitgehend verloren. Seit den 1970er-Jahren geht der Anteil an Nobelpreisen kontinuierlich zurück. Zwischen 1970 und der Jahrtausendwende waren es nur noch rund fünf Prozent; danach – obwohl Deutschland immer noch rund fünf bis sechs Prozent der weltweiten Forschungsausgaben tätigt – nur noch etwa zwei Prozent. Und selbst davon erarbeiteten viele Preisträger – wie Genzel und List – ihre bahnbrechenden Erkenntnisse gar nicht in Deutschland, sondern im Ausland.
