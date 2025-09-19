Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Zu den ehernen Versprechen der Leistungsgesellschaft gehört die Möglichkeit der Tüchtigen zum sozialen und materiellen Aufstieg. „Wohlstand für alle“ war nicht von ungefähr die zentrale Aussage der sozialen Marktwirtschaft in den 1950er Jahren: Wer sich selbst genügend anstrenge, der gelange auch nach oben. Persönlicher Erfolg war eine Frage des Willens, der Opportunität, vielleicht auch des Glücks – nur eines nicht: der Klassenzugehörigkeit und des Herkunftsmilieus. Der Selfmademan, der es aus eigener Kraft bis an die Spitze der Einkommenspyramide schafft, war das Leitbild der Wirtschaftswunderjahre. Naiv vielleicht, oftmals karikiert, aber gesellschaftspolitisch höchst wirkungsvoll. Das ist lange her.

Bis heute gehört die Chancengleichheit zum unantastbaren Ideenarsenal aufgeklärter und kompetitiver Gesellschaften, wonach jeder eine Chance im Leben verdiene, er müsse sie nur im rechten Moment ergreifen und an ihr festhalten. Dieses Narrativ, welches schon immer mangels überzeugender empirischer Evidenz etwas Fragwürdiges hatte, ist nun zu Ende erzählt. Deutschland, so belegt ein aktuelles Arbeitspapier des marxistisch-leninistischer Umtriebe vollkommen unverdächtigen Münchner ifo-Instituts, mutiert immer stärker zu einer Klassengesellschaft, in der familiäre Geburtsprivilegien mehr zählen als individuelle Eigenanstrengung. Wohlstand für Wenige, Prekarität für den Rest – ein erstrebenswertes Gesellschaftsmodell? Wohl kaum. Demokratische Gesellschaften müssen sozial hinreichend durchlässig bleiben, ansonsten drohen Vertrauensschwund und Systemerosion. Für eine meritokratisch definierte Gesellschaft sind Herkunftsprivilegien zumindest problematisch, gewiss aber keine Tugend.

In den Wirtschaftswissenschaften wird der Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und schwindenden Aufstiegschancen die „Great Gatsby Curve“ genannt, eine poetische Umschreibung der dramatischen Scherenbewegung zwischen oberen und unteren Einkommensschichten. Die gesellschaftliche Mitte zwischen diesen beiden Polen wird, um im Bild zu bleiben, immer stärker überdehnt und leiert aus. Auf diese Weise verliert eine Gesellschaft Spannkraft und Zukunftsoptimismus. Warum sich anstrengen – es bringt ja eh nichts. Fatalismus ist auf Dauer gefährlich.

Soziale Desillusionierung

Gebrochene Aufstiegsversprechen sind das eine, Pauperisierung das andere. Die Verarmungstendenz der unteren Gesellschaftshälfte wird zumeist als „schwindendes Realeinkommen“ euphemisiert. Das ändert aber nichts an der harten sozialen Wirklichkeit, dass Arbeit allein immer häufiger kaum mehr lohnend oder auch bloß auskömmlich ist. Nicht nur die Arbeitslosenzahlen nähern sich hierzulande wieder historischen Rekordmarken, auch die Anzahl der schlecht Bezahlten und prekär Beschäftigten steigt kontinuierlich an. „Working poor“ wird dieses Negativphänomen genannt: Verarmung breiter Bevölkerungsschichten trotz (oder gerade wegen!) preußischer Sekundärtugenden wie Fleiß, Gehorsam und Pünktlichkeit. Die Sogwirkung nach unten erfasst neben den unmittelbar Betroffenen auch deren Nachwuchs. Kinderarmut, zumal in einer – vergleichsweise – immer noch wohlhabenden Gesellschaft, bleibt ein schwerwiegender sozialer und moralischer Makel.

Das alles führt zu Frustration, Zorn und politischer Reorientierung. Die Suche nach Alternativen hat ja längst begonnen. De facto nähert sich Deutschland dem Muster einer Gesellschaft an, die für ihre erlahmte soziale Mobilität den Preis schwindender politischer Stabilität bezahlt. Da helfen auch keine hinterhergeworfenen Transfermilliarden mehr; ihre potenziellen Empfänger haben sich längst nach rechts oder links abgewandt. Sozial- und wirtschaftspolitischer Stillstand führt aber paradoxerweise zur Radikalisierung der Gesellschaft.

Am besten warm anziehen

Helfen noch Reformen? Wird der seit Jahrzehnten eingeforderte „Ruck“ (Ex-Bundespräsident Roman Herzog) irgendwann die alternden Vertreter etablierter Strukturen wachrütteln? Werden sich die politisch Enttäuschten besinnen und reumütig zurückkehren in den programmatisch unfruchtbaren Schoß ehemaliger Volksparteien? Möge jeder selbst erwägen, wie wahrscheinlich diese Szenarien sind. Schon ist in diesem Herbst die Rede von einer großen Sozialreform, wie sie zuletzt Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 glückte. In der Zwischenzeit jedoch hat sich der Prozess der gesellschaftlichen und parteipolitischen Fragmentierung vertieft, und er beschleunigt sich weiter. Die etablierten Parteien fürchten mit gutem Grund die radikalen Kräfte links und rechts der Mitte. Gesamtgesellschaftliche Kohäsion, einen breiten Konsens in irgendeiner relevanten Frage, gibt es nur noch in der nostalgisch-bundesrepublikanischen Erinnerung.

Die fehlende Elastizität der Mitte ist ein Gleichnis der ganzen Gesellschaft. Die soziologische Mitte ist müde, überdehnt und glaubensschwach. Wird sie ihre Dynamik und Leistungsfähigkeit, die sich aus persönlichen Erfolgserlebnissen speist, je wiedererlangen? Berechtigte Zweifel sind erlaubt. Barrikadenkampf ist gewiss keine Option; ein raueres und aggressiveres Gesellschaftsklima steht gleichwohl zu erwarten. Ziehen wir uns warm an.