Weihnachtsmarkt im KaDeWe / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Ein Tag im KaDeWe Zwischen Überfluss und Leere

Kann man einen ganzen Tag in Berlins Luxustempel Kaufhaus des Westens (KaDeWe) verbringen, ohne dabei verrückt oder zumindest vollkommen übersättigt zu werden? Ein Selbstversuch.

VON DOMINIK PIETZCKER am 23. Dezember 2025 5 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Gerade wenn Sparsamkeit Konjunktur hat, lohnt sich ein Besuch im verschwenderischen Reich des Hochkonsums. In Berlin gibt es nur einen Ort, der dem Exzess des Überflüssigen seit mehr als hundert Jahren huldigt: das KaDeWe am Wittenbergplatz. An einem Samstagvormittag wirkt das massive Gebäude fast schon wie ein Sakralbau – die ersten Kunden können es kaum erwarten, am Hochamt des Luxuskonsums teilzunehmen.

Ernst-Günther Konrad | Di., 23. Dezember 2025 - 12:16

Selbst bei einem Besuch vor Jahren, war ich nicht im KaDeWe. Warum? Ich fühle mich generell beim Einkaufen nicht wohl. In solchen riesigen Kaufhäusern schon gar nicht. Ich bin überhaupt kein großer Einkäufer und Geschäftsbummler. Ich betrete ein Geschäft nur ganz gezielt, wenn ich etwas brauche., Dann kaufe ich es und schnelle wieder raus. Ich lehne diese überfrachteten Angebote und diese Hektik in den Läden ab. Einkaufen macht meine Frau jahrelang leidenschaftlich gern. Sie könnte sicher stundenlang im KaDeWe verbringen. Nur in den letzten drei bis vier Jahren will auch sie nicht mehr gerne einkaufen. Warum? Die Einkaufsatmosphäre hat sich für sie deutlich verdunkelt. Immer mehr aggressive Menschen unterwegs und immer mehr *Betrug* bei angeblichen Angeboten. Wer es braucht, soll sich das antun. Ohne mich.
Allen eine schöne besinnliche Weihnachtszeit.

