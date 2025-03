Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Es gibt große soziokulturelle Ereignisse, die mich überhaupt nicht tangieren. Mit ungläubigem Staunen sehe ich Ende Februar/Anfang März Jahr für Jahr Berichte und Reportagen aus scheinbar sehr fernen Ländern wie Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo sich Millionen Menschen merkwürdig gewandet, laut Losungen wie „Alaaf“ und „Helau“ brüllend und anscheinend teilweise mehr oder weniger stark angetrunken auf Straßen und Plätzen sowie in Sälen und Gaststätten versammeln. Unzählige Vereine haben viel Zeit und Mühe aufgewendet, um mit lustigen Umzugswagen, der Verteilung von Süßigkeiten, spezifischen Tanz- und Musikprogrammen sowie launigen „Büttenreden“ für Stimmung zu sorgen. Und am Aschermittwoch war dann wie immer alles vorbei mit dem Karneval, der in einigen Regionen auch unter den Bezeichnungen Fasching oder Fastnacht firmiert.

Jeder soll feiern, worauf er Lust hat Etwas mehr bekomme ich als Berliner von einem anderen soziokulturellen Großereignis mit. Denn die Muslime – in der Hauptstadt sind es rund 300.000 – feiern den Ramadan, der zu den Eckpfeilern ihrer Religionsausübung gehört. Eine 30-tägige Fastenzeit, mit Askese vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und anschließenden geselligen Beisammensein bei Speis und Trank. Zum Abschluss gibt es dann das große „Zuckerfest“. Ein Tag, an dem – eine Parallele zum Rosenmontag der Karnevalisten – in meinem Wohnviertel auch auf den Straßen Süßigkeiten verteilt werden.