Im 18. Jahrhundert waren in Deutschland vier Anredeformen gebräuchlich: „Wer bist Du?“ „Wer sind Sie?“ „Wer ist Er?“ „Wer seid Ihr?“ Die beiden Letzteren haben sich verloren, übrig blieb die Zweiteilung in Du und Sie. Ob wir uns an ihr noch lange werden erfreuen dürfen? Binäre Systeme gelten als simpel, doch für manchen sind sie noch nicht simpel genug. Die Menschen in eine Du- und eine Sie-Gruppe einzuteilen, heißt, sich immer wieder neu entscheiden zu müssen – welch unnötige Last! Die Moderne hat es sich auf die Fahne geschrieben, alle Unbequemlichkeiten der menschlichen Existenz zu beseitigen; so wird sie uns wohl auch vom Siezen noch erlösen.