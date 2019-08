Was waren das noch für Zeiten, als der Spruch „Zwei Stühle, eine Meinung“ zur Comedy-Nummer taugte. Heute sind es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Stühle ohne Zahl bei meist nur einer gelittenen Meinung. Insofern war die gestrige Ausgabe der Talkshow „Dunja Hayali“ eine lediglich leidlich uniforme Veranstaltung. Fundamentale Gegensätze zwischen der Moderatorin, dem Co-Vorsitzenden der „Grünen“, Robert Habeck, und der deutschen „Sea Watch“-Kapitänin Carola Rackete waren vorab nicht zu erwarten. Auch die Redaktion schien nicht auf Streit eingestellt. Im Einspieler, der Racketes erstem Auftritt in einer Talkshow vorausging, sah man zu dramatischer Guido-Knopp-Musik „53 Migranten“, fast ausnahmslos Männer, bangen Blicks auf der „Sea Watch 3“ hockend. Das widerrechtliche Eindringen von Racketes Schiff in den Hafen von Lampedusa geriet zur melodramatischen Szene aus einem Heldinnenleben. Die erste Frage von Hayali war die denkbar schlechteste Eröffnung eines Interviews: „Wie geht’s Ihnen eigentlich nach diesen turbulenten Wochen?“ Auch danach simulierte Hayali Kritik, statt sie wirklich zu üben. „Hätte es keinen anderen Hafen gegeben?“ Nachfragen unterblieben. Nach zehn Minuten folgte der Abspann.

Dennoch war es aufschlussreich, Racketes schmallippiges Sendungsbewusstsein zu erleben. So müssen früher Bußprediger gesprochen haben oder Konquistadoren. Ob es sich um Seenotrettung im eigentlichen Sinn oder eher humanitäres Schleppertum handeln mag, sei dahingestellt. Auf jeden Fall bekümmern Rackete nicht die sozialen und fiskalischen Folgen ihres Tuns. Jene Menschen, die sie aus dem Mittelmeer nach Europa bringt, müssen von Europa aufgenommen und versorgt werden, egal, wie viele es sind. Das geböte Europas und Deutschlands „historische Verantwortung“ für „die aktuelle Situation“ und „die Machtstrukturen“, sagte die Kapitänin. Was historischer Quark ist – Deutschlands kurze Kolonialzeit endete 1918 –, von Rackete aber im Duktus eines frühreifen Kindes vorgetragen und von Hayali nicht hinterfragt wurde. Ebenso wenig musste Rackete kundtun, weshalb sie unverdrossen behauptet, was bisher nicht zu beweisen war, dass sich nämlich eine halbe Million Menschen in den Händen von Schleppern oder in libyschen Flüchtlingslagern befänden. Eine Quelle für die horrende Zahl wurde von Hayali nicht verlangt.

Grüner Erklärbär

Haben wir uns verhört? Egal, wie viele es sind? Selbst die „Klimaflüchtlinge“ dieser Erde müssen vom alten Abendland beherbergt werden? Und wenn es 50 oder 100 Millionen Menschen wären? Ob denn, fragte Hayali, die einen ungewohnt fahrigen Eindruck machte, Rackete nicht Verständnis habe für Leute, die sich gegen eine solche gewaltige Aufnahme wendeten? Rackete antwortete schnippisch: „Nee. Eigentlich nicht.“ In diesen fünf Silben kam das Elend der ganzen Debatte zum Vorschein. „Nee. Eigentlich nicht.“ Wenn Aktivisten ohne Mandat das moralische Maximum fordern und dessen Folgekosten der Allgemeinheit aufbürden, befördern sie die Unmoral.

Robert Habeck ging, bevor Carola Rackete kam. Die hauseigene PR hatte zuvor den Eindruck erweckt, die beiden Geistesverwandten würden sich wechselseitig ihrer Wertschätzung versichern und die ganze Sendung könnte zur Dauerwerbesendung für den deutschen Verein „Sea-Watch“ ausarten. Dazu kam es nicht. Habeck sah sich sogar mit drei Kritikern aus dem wahren Leben konfrontiert. Insofern war da tatsächlich Debatte. Wie Habeck freilich in seiner Paraderolle als gutmütiger Erklärbär daraus hervor ging, war abermals bezeichnend.

Als Kontrahenten hatte das ZDF geladen: den Geschäftsführer des Flughafens Hannover, die Personalreferentin eines Braunkohlebetriebs in der Lausitz, den Leiter eines niedersächsischen Schweinemastbetriebs mit knapp 5000 Tieren. Damit sollten drei zentrale Punkte des grünen Systemumbaus bespielt werden, der Umweltschutz, die Energiewende und die ökologische Landwirtschaft. Thorsten Riggert, der Schweinezüchter, sagte den entscheidenden Satz zu Habeck: „Sie neigen dazu, die Geschichten nicht zu Ende zu erzählen.“ In der Tat gab Habeck ein beredtes Exempel seiner Kunst, als Politiker zu reden, ohne wie ein Politiker zu wirken. Die aktuelle Beschlusslage der Grünen, die den kompletten Ausstieg aus jeder „industriellen Massentierhaltung“ fordern, wie auch Riggert sie betreibt, kam ihm nicht über die Lippen. Statt dessen sprach er nebulös davon, „das System umstrukturieren“ und es „tierwohlgerechter“ gestalten zu wollen. Faktisch soll die Massentierhaltung verschwinden, also wohl verboten werden. Pech für Thorsten und Kollegen.

„Geht nicht, gibt's nicht“.

Über allen grünen Vorschlägen zum „Strukturwandel“ thront ein ökoetatistischer Ansatz. Habeck will den Menschen die aus seiner Sicht „unsinnigen“ Alternativen abnehmen. Das Individuum soll gar nicht mehr in die umweltschädliche Versuchung geführt werden. In Habecks gestrigen Worten, bezogen auf die Neigung der Deutschen zum Inlandsflug: „Das ist eine politische Aufgabe und hat erst mal mit dem Einzelnen gar nichts zu tun.“ Ein interessantes Demokratieverständnis drückt sich da aus. Politik meint die Entscheidungen der Exekutive, und weil der einzelne Bürger diesen folgen muss, hat es mit ihm nichts zu tun. Habeck will „das System verändern“ – er wiederholte diese Formel gestern sehr entschieden. Er will „durch richtige politische Maßnahmen“ Verhaltensänderungen bewirken, denn „geht nicht, gibt's nicht“. Deutschland solle der Welt „zeigen, wie es geht (…), damit die anderen sich anschließen.“

Moralimperialismus ist das nicht unbedingt, nationale Hybris schon. Der inflationär gewordenen Rede von der „Vorreiterrolle“ Deutschlands entsprechen spiegelbildlich immer mehr Felder, auf denen Deutschland abgehängt wird. Die Republik fährt in umgekehrter Wagenreihung. Aus hinteren Waggons aber lassen sich schlecht Handlungsempfehlungen an den Rest der Welt durchgeben.