- Gefährlicher Fortschritt in der flüssigen Gesellschaft
Technologien wie Drohnen und KI werden immer leichter zugänglich, aber dadurch auch gefährlicher – und die moderne Welt ist verletzlicher als je zuvor. Der Fortschritt droht, einen Kipppunkt zu erreichen, wenn Bedrohungen durch alle Ritzen der Gesellschaft einsickern können.
Schon vor einigen Jahrzehnten beobachteten Zeitdiagnostiker zutreffend ein Phänomen, das sie als die „granulare Gesellschaft“ (Christoph Kucklick) oder „flüchtige Moderne“ (Zygmunt Bauman) bezeichneten: Auf allen Ebenen werden Entitäten kleiner, mobiler und kombinierbarer. Oft auch billiger, leichter zugänglich und einfacher handhabbar. Leider trifft dies auch auf Gefahrenmomente zu – auf Schadcodes, auf Drohnen und andere Waffen, auf Drogen, Krankheitserreger oder Gifte. Diese sich verflüssigenden Gefahren drohen durch alle Ritzen der Gesellschaft einzusickern.
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