Drohnen, Schadsubstanzen und KI - Gefährlicher Fortschritt in der flüssigen Gesellschaft

Technologien wie Drohnen und KI werden immer leichter zugänglich, aber dadurch auch gefährlicher – und die moderne Welt ist verletzlicher als je zuvor. Der Fortschritt droht, einen Kipppunkt zu erreichen, wenn Bedrohungen durch alle Ritzen der Gesellschaft einsickern können.