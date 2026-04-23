Foto eines Warnschilds an einem Zaun, verbietet Drohnen, unscharfer Flughafen im Hintergrund.
Warnschild am Zaun des Flughafen Köln-Bonn / picture alliance / Bonn.digital | Bonn.digital

Drohnen, Schadsubstanzen und KI Gefährlicher Fortschritt in der flüssigen Gesellschaft

Technologien wie Drohnen und KI werden immer leichter zugänglich, aber dadurch auch gefährlicher – und die moderne Welt ist verletzlicher als je zuvor. Der Fortschritt droht, einen Kipppunkt zu erreichen, wenn Bedrohungen durch alle Ritzen der Gesellschaft einsickern können.

VON DIETMAR HANSCH am 4. Mai 2026 6 min

Dietmar Hansch

Autoreninfo

Dietmar Hansch ist promovierter Arzt und Psychotherapeut, Autor zahlreicher Fach- und Ratgeber-Bücher. Bis Mai 2023 leitete er den Schwerpunkt Angsterkrankungen an der Privatklinik Hohenegg in Meilen am Zürichsee. Seither ist er überwiegend publizistisch tätig.

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Schon vor einigen Jahrzehnten beobachteten Zeitdiagnostiker zutreffend ein Phänomen, das sie als die „granulare Gesellschaft“ (Christoph Kucklick) oder „flüchtige Moderne“ (Zygmunt Bauman) bezeichneten: Auf allen Ebenen werden Entitäten kleiner, mobiler und kombinierbarer. Oft auch billiger, leichter zugänglich und einfacher handhabbar. Leider trifft dies auch auf Gefahrenmomente zu – auf Schadcodes, auf Drohnen und andere Waffen, auf Drogen, Krankheitserreger oder Gifte. Diese sich verflüssigenden Gefahren drohen durch alle Ritzen der Gesellschaft einzusickern. 

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Alex | Mo., 4. Mai 2026 - 15:51

Ich predige es schon viele Jahre, die Digitalisierung wird der Menschheit langfristig massiv schaden. Der einzige Schutz ist sich möglichst lange und weit abzugrenzen, keine vernetzten „Smart“-Geräte, kein „Smart“-Phone, keine vernetzten Häuser/Wohnungen, möglichst viel analog. Wenn es irgendwann keine Geräte ohne Vernetzung mehr gibt, dann verzichte ich. So mache ich das und so lebe ich das meinen Kindern vor.

Leider liegt die möglichst intensive Vernetzung im Sinne aller Staaten und der Industrie, so ensteht der perfekte weil 100% gläserne/steuerbare Bürger. Deswegen wird es immer schwieriger, sich von diesem „Segen“ fernzuhalten! Die Staaten werden „Zwang“ walten lassen, digitale Ausweise, Wahlen, Steuern etc. nur noch digital.

„Psychopathen, Terroristen, Radikalaktivisten und Schurkenpolitiker“ Sie haben die Regierungen vergessen, denn dieses „Potential“ wird JEDER Staat dieser Welt nutzen, es wird gemacht was geht, zu verlockend sind die gebotenen Möglichkeiten!

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