- Keine Post mehr von der „Post“
Die „Washington Post“ ist eine Institution des Journalismus. Unter ihrem Besitzer Jeff Bezos sieht sie sich nun einem drastischen Sparprogramm ausgesetzt. Hunderte Mitarbeiter werden entlassen. Nur ein weiteres Symptom für die Krise des Journalismus?
Als vor wenigen Monaten Robert Redford verstarb, war in nahezu jedem Nachruf auch die Erinnerung an den Film „Die Unbestechlichen“ enthalten. Wieviele Zuschauer mögen wohl mitrecherchiert haben und durch den Newsroom mitgerannt sein, als zwei Journalisten hinter einem mysteriösen Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei einen Skandal identifizierten, der das damalige Amerika erschütterte. An der Seite von Dustin Hoffman verhalf Redford dem Journalismus zu neuer Bewunderung. „Die Unbestechlichen“ ließ die Filmkritik von einem „Kulturphänomen“ sprechen: ein Dokumentarspiel, das keine Nebentätigkeiten zuließ. Die Aufdeckung des Watergate-Skandals durch die Washington Post führte zum Rücktritt von Präsident Nixon und wurde zu einem Synonym für investigativen Journalismus.
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