Donald Trump und Gianni Infantino
Donald Trump und Gianni Infantino im Dezember vorigen Jahres / picture alliance / PA Images / Sam Corum

Donald Trump interveniert in Fußball-WM Die Fifa als hoffnungsloser Fall

Die Sperre des US-Fußballers Folarin Balogun wird auf Druck von Donald Trump zur Bewährung ausgesetzt. Wieder einmal zeigt sich, wie sehr Fußball und Politik verknüpft sind. Ein ernsthafter Protest ist nicht zu erwarten.

VON RONNY BLASCHKE am 6. Juli 2026 4 min

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Ronny Blaschke hat fünf Bücher über politische Hintergründe im Fußball geschrieben.

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Donald Trump greift zum Telefonhörer und übt Druck aus. In Politik, Wirtschaft, Medien. Dass er nun in eine Fußball-WM eingreift, ist keine Überraschung, sondern war zu erwarten. Trump umgeht Regeln und will bestimmen. Und er hört selten Widerworte.

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