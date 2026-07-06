- Die Fifa als hoffnungsloser Fall
Die Sperre des US-Fußballers Folarin Balogun wird auf Druck von Donald Trump zur Bewährung ausgesetzt. Wieder einmal zeigt sich, wie sehr Fußball und Politik verknüpft sind. Ein ernsthafter Protest ist nicht zu erwarten.
Donald Trump greift zum Telefonhörer und übt Druck aus. In Politik, Wirtschaft, Medien. Dass er nun in eine Fußball-WM eingreift, ist keine Überraschung, sondern war zu erwarten. Trump umgeht Regeln und will bestimmen. Und er hört selten Widerworte.
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