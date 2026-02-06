Zum Amt der First Lady gehört seit jeher die Kunst der Selbstinszenierung. Bereits Jaqueline „Jackie“ Kennedy verstand in den 1960ern, dass mediale Bilder politisches Gedächtnis formen, und erklärte das Weiße Haus durch ihre berühmte TV-Führung zur Bühne nationaler Identität. Die massentauglichste Mediendarstellung gelang bislang wohl Michelle Obama, die nach international gefeierten Bestsellern mit ihrer Netflix-Dokumentation „Becoming“ in mehreren Emmy-Kategorien nominiert wurde und zu einer globalen popkulturellen Ikone avancierte.