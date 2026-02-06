Donald und Melania Trump
Donald und Melania Trump bei der Premiere von „Melania“ / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jose Luis Magana

Dokumentarfilm „Melania“ Randfigur im eigenen Film

Wie stellt sich Melania dar, jenseits der dominanten Präsenz ihres Mannes Donald J. Trump? Die Dokumentation „Melania“ begleitet die First Lady durch die Tage vor der Amtseinführung – und zeigt eine Protagonistin, die selbst in ihrer eigenen Inszenierung unscheinbar bleibt.

VON MIA KILIAN am 6. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

Zum Amt der First Lady gehört seit jeher die Kunst der Selbstinszenierung. Bereits Jaqueline „Jackie“ Kennedy verstand in den 1960ern, dass mediale Bilder politisches Gedächtnis formen, und erklärte das Weiße Haus durch ihre berühmte TV-Führung zur Bühne nationaler Identität. Die massentauglichste Mediendarstellung gelang bislang wohl Michelle Obama, die nach international gefeierten Bestsellern mit ihrer Netflix-Dokumentation „Becoming“ in mehreren Emmy-Kategorien nominiert wurde und zu einer globalen popkulturellen Ikone avancierte. 

