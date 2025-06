Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Tatsächlich gab es beim weltweit größten Radrennen, der Tour de France, seit 10 Jahren keine einzige positive Dopingprobe mehr. Doch nun gehen der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt und sein Team Hinweisen nach, die Zweifel am sauberen Sport aufwerfen“, ist in der Mediathek der ARD zu lesen. Mit diesen Zeilen teasert die „Sportschau“ eine neue Dokumentation an, die kurz vor der diesjährigen Tour de France erschienen ist. Sie heißt „Geheimsache Doping: Im Windschatten - Warum der Dopingverdacht im Radsport weiter mitfährt“ und stellt die – durchaus legitime – Frage, wie dopingfrei der Radsport der Gegenwart wirklich ist, konkret der Straßenradsport.

Nach dem systematischen Doping vor allem der 1990er und frühen 2000er Jahre – und mit so prominenten Fällen wie Jan Ullrich und Lance Armstrong – sollen strengere Regeln, engmaschigere Tests und zeitweise Sperren großer Namen den Radsport mittlerweile „sauberer“ gemacht haben, sagt etwa der Weltverband UCI. Doch ist dem wirklich so? Dieser Frage will „Geheimsache Doping: Im Windschatten“ nachgehen. Echte Antworten bekommt der Zuschauer allerdings nicht. Denn abgesehen von manchen Indizien, dass im Profiradsport womöglich nach wie vor gedopt wird, lebt diese Dokumentation vor allem vom Konjunktiv.