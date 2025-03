Unter dem Schlagwort „Diversity, Equity, Inclusion“ (DEI) fegt von den Hochschulen ausgehend ein gesellschaftliches Umerziehungsprogramm durch das Land, also ob unsere Gesellschaft in dieser Hinsicht Nachholbedarf hätte und eine erwachte – woke – Elite uns steuern müsste. Diversität, Gleichheit („equity“) und Inklusion sind in dem Rechtsstaat verwirklicht, wie wir ihn bis vor der Corona-Zeit kannten. Was uns hingegen unter diesen Schlagworten dargeboten wird, ist das Gegenteil des Angekündigten.

Diversität als Vielfalt von Lebensformen, Kulturen, Meinungen usw. ist in einer Gesellschaft gewährleistet, die von unten auf freiwilligen Interaktionen basiert, statt von oben durch eine erwachte – woke – Elite gelenkt zu werden. Das ist die offene Gesellschaft im Sinne von Karl Poppers Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ (1945).