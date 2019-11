So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Im September erscheint von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Allein 1,61 Millionen Zuschauer sahen ihn bis vergangenen Sonntag in Deutschland: Disneys Animationsfilm „Die Eiskönigin 2“, Schrecken aller Eltern und Alptraum jedes Pädagogen. 14 Millionen Euro spülte die Fortsetzung des Märchens um die Schwestern Elsa und Anna allein in den ersten fünf Spieltagen in die deutschen Kinokassen. Der darbenden Branche sei’s gegönnt.

Die „Eiskönigin“ ist eine Steilvorlage für jede blauäugige Kapitalismuskritik. Es gibt Anna-und-Elsa-Sammelkarten, Anna-und-Elsa-Treupunkte-Aktion im Supermarkt oder Anna-und-Elsa-Spielesets. Disneys orchestriert eine gut geölte Vermarktungsmaschinerie.

