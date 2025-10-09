Böhmermann und Weimer
Jan Böhmermann und Wolfram Weimer im HKW / Foto: Lenny Rothenberg

Diskussion zwischen Jan Böhmermann und Wolfram Weimer „Ihre Eier möchte ich haben“

Im Berliner HKW streiten Jan Böhmermann und Wolfram Weimer über Antisemitismus-Vorwürfe, Medien und die Politisierung von Kunst. Es war ein Abend, der die Spannungen im Kulturbetrieb sichtbar machte. Unser Autor war dabei.

VON SEBASTIAN FRENZEL am 9. Oktober 2025 7 min

Autoreninfo

Sebastian Frenzel ist Stellvertretender Chefredakteur des Monopol Magazins.

So erreichen Sie Sebastian Frenzel:

Jan Böhmermann und Wolfram Weimer auf einer Bühne – diese Konstellation versprach ohnehin schon Brisanz und seit vorletzter Woche noch einmal deutlich mehr. Denn im Auditorium des Haus der Kulturen der Welt in Berlin (HKW) trafen am Dienstagabend nicht nur Satiriker und Politiker, hipper TV-Mann und wertkonservativer Boomer, Bremen und Tegernsee aufeinander, sondern eben auch die zwei zentralen Figuren des jüngsten Aufregers um vermeintlichen Antisemitismus im Kulturbetrieb.

Böhmermann sagte ein für seine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt geplantes Konzert ab, nachdem es Kritik an dem geplanten Auftritt des Rappers Chefket gegeben hatte. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte die geplante Veranstaltung in der Bundeseinrichtung Haus der Kulturen der Welt (HKW) scharf kritisiert. Der Rapper trage auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung als antisemitisch zu betrachten; Weimer hatte den HKW-Intendanten zum Eingreifen aufgefordert. 

Markus Michaelis | Do., 9. Oktober 2025 - 17:37

Böhmermann hat die besseren Argumente (hängt wohl vom Lager ab), am Ende ist man sich in der Mitte einig (würde ich als Alarmsignal sehen) und die relevante Frage ist, wie man zu rechten Parteien und Kräften steht (scheint mir etwas weltfremd).

Ich würde es so sehen: die Welt ändert sich in vielerlei Hinsicht und es geht auch noch eine lange westliche Dominanz (wirtschaftlich, demografisch, kulturell) zu Ende, weswegen sich für uns besonders viel ändert.

Deutschland ist auf vielerlei Weisen mit diesen Änderungen verstrickt, zB durch Migration und wirtschaftlich. Wir haben eine "alte Mitte" die noch davon träumt universelle Werte für die Menschheit zu vertreten und ihr größtes Problem in Rechten sieht (zB Nius), die nicht an die Welt, sondern nur an sich denken. Der Welt ist das zunehmend egal. Mit einer Frage zum 7. Oktober (und vielen anderen) ist die Mitte überfordert. Insgesamt zeigt man mehr seine allgemeine Hilflosigkeit, aber wir kämpfen mal gegen Rechts - schadet ja nicht.

Markus Michaelis | Do., 9. Oktober 2025 - 17:43

Die Mitte kann das nur so sehen, dass irgendwer als böse entlarvt werden muss. Böse Rechte, die nur an sich und nicht an die Menschheit denken. Böse Islamisten, böse Autokraten, böse Tech-Medien etc. Alles schon ok, aber reicht das? Aus meiner Sicht ist unsere Mitte im Moment unfähig damit umzugehen, dass die Welt ziemlich groß und vielfältig ist (relativ zur Mitte), dass da nicht alles zusammenpasst, auch ganz ohne dass einer böse ist, man aber in der Mitte nur so denken kann, dass man selber die Mitte der Menschheit wäre und irgendwie alle Menschheitsprobleme verstehen und lösen müsse. Ich empfinde das mehr als weltfremd und hilflos. So empfinde ich auch solche Diskussionen und Kritiken dazu.

