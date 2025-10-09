- „Ihre Eier möchte ich haben“
Im Berliner HKW streiten Jan Böhmermann und Wolfram Weimer über Antisemitismus-Vorwürfe, Medien und die Politisierung von Kunst. Es war ein Abend, der die Spannungen im Kulturbetrieb sichtbar machte. Unser Autor war dabei.
Jan Böhmermann und Wolfram Weimer auf einer Bühne – diese Konstellation versprach ohnehin schon Brisanz und seit vorletzter Woche noch einmal deutlich mehr. Denn im Auditorium des Haus der Kulturen der Welt in Berlin (HKW) trafen am Dienstagabend nicht nur Satiriker und Politiker, hipper TV-Mann und wertkonservativer Boomer, Bremen und Tegernsee aufeinander, sondern eben auch die zwei zentralen Figuren des jüngsten Aufregers um vermeintlichen Antisemitismus im Kulturbetrieb.
Böhmermann sagte ein für seine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt geplantes Konzert ab, nachdem es Kritik an dem geplanten Auftritt des Rappers Chefket gegeben hatte. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte die geplante Veranstaltung in der Bundeseinrichtung Haus der Kulturen der Welt (HKW) scharf kritisiert. Der Rapper trage auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung als antisemitisch zu betrachten; Weimer hatte den HKW-Intendanten zum Eingreifen aufgefordert.
