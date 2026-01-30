WM

St.-Pauli-Clubchef startet Scheindebatte Ein WM-Boykott wird nicht kommen – und das ist auch gut so

St.-Pauli-Clubchef Oke Göttlich hat eine Scheindebatte ausgelöst über einen möglichen WM-Boykott, der niemals kommen wird. Das weiß er als DFB-Vize selbst. Doch der FC St. Pauli ist eben ein linkes Lifestyleprodukt, bei dem Moralisierung zum Marketingkonzept gehört.

VON BEN KRISCHKE am 31. Januar 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

„Die Geschichte wiederholt sich, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce“, notierte einmal Karl Marx. Dieser Satz kam mir dieser Tage in den Sinn, als DFB-Vizepräsident Oke Göttlich forderte, mindestens eine Diskussion über einen möglichen Boykott der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft zu führen. „Ich frage mich wirklich, wann der Zeitpunkt ist, darüber konkret nachzudenken und zu reden. Und für mich ist dieser Zeitpunkt definitiv gekommen“, sagte Göttlich im Interview mit der Hamburger Morgenpost.

Peter William | Sa., 31. Januar 2026 - 17:14

die Linken so langsam kapieren, dass sie auf allen Feldern komplett versagt haben und jetzt Aufmerksamkeit mit dem größten Unsinn generieren müssen.

Heute erst gelesen, laut einer Allianz Studie ist die Jugend zweigeteilt. Der konservative Teil wünscht sich zurück in die Zeit der heteronormativen Beziehung und der Marginalisierung von Minderheiten. Also in die Realität von Mann und Frau und die Herrschaft der Mehrheit, nicht, so denke ich zumindest, mittels Unterdrückung der Minderheit, sondern durch deren Gleichbehandlung basierend auf die entsprechenden Zahlenverhältnisse.

Nach wie vor konnte mir niemand erklären was Minderheitenrechte sind und wozu diese gut sein sollen! Ich warte geduldig auf eine Antwort die Sinn ergibt.

