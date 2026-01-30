St.-Pauli-Clubchef startet Scheindebatte - Ein WM-Boykott wird nicht kommen – und das ist auch gut so

St.-Pauli-Clubchef Oke Göttlich hat eine Scheindebatte ausgelöst über einen möglichen WM-Boykott, der niemals kommen wird. Das weiß er als DFB-Vize selbst. Doch der FC St. Pauli ist eben ein linkes Lifestyleprodukt, bei dem Moralisierung zum Marketingkonzept gehört.