- Ein WM-Boykott wird nicht kommen – und das ist auch gut so
St.-Pauli-Clubchef Oke Göttlich hat eine Scheindebatte ausgelöst über einen möglichen WM-Boykott, der niemals kommen wird. Das weiß er als DFB-Vize selbst. Doch der FC St. Pauli ist eben ein linkes Lifestyleprodukt, bei dem Moralisierung zum Marketingkonzept gehört.
„Die Geschichte wiederholt sich, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce“, notierte einmal Karl Marx. Dieser Satz kam mir dieser Tage in den Sinn, als DFB-Vizepräsident Oke Göttlich forderte, mindestens eine Diskussion über einen möglichen Boykott der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft zu führen. „Ich frage mich wirklich, wann der Zeitpunkt ist, darüber konkret nachzudenken und zu reden. Und für mich ist dieser Zeitpunkt definitiv gekommen“, sagte Göttlich im Interview mit der Hamburger Morgenpost.
