Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Warum soll die Öffentlichkeit nicht wissen, was der Geheimdienst der AfD vorwirft? Das fragt ein Autor der Süddeutschen Zeitung in einem Beitrag, der vor gut einer Woche erschienen ist. Es ist eine rhetorische Frage. Im Beitrag wird entsprechend solide argumentiert, dass die AfD vor Gericht zieht gegen ihre Einordnung als „gesichert rechtsextrem“. Daher würden die entscheidenden Passagen, die zu dieser Einschätzung geführt haben, ohnehin irgendwann öffentlich. „Hätte man auch sofort tun können“, findet der Autor, also die entscheidenden Passagen veröffentlichen. Und er findet auch: „Das Gutachten zur AfD darf keine Geheimsache bleiben.“

Eine Woche später – als Reaktion darauf, dass Cicero das Gutachten in Gänze veröffentlicht hat – stehen bei demselben Autor in einem neuen Beitrag nun nicht mehr der Verfassungsschutz und Nancy Faeser im Zentrum der Kritik, sondern die Journalisten, die das Gutachten jetzt ans Licht gebracht haben. Das war zuerst Cicero, dann auch Nius, dann auch die Junge Freiheit. „Drei Publikationen“, meint der Autor, „die mit der AfD gelegentlich flirten respektive ihr nahestehen.“ Worin der Unterschied des Flirtens und des Nahestehens liegt, sagt er nicht, auch nicht, auf welches Medium was zutreffen soll und auf welcher konkreten Grundlage.