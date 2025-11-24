Es gibt nur wenige Produkte, welche die Menschen wirklich brauchen. Und es gibt sehr viele Produkte, die eigentlich niemand braucht. Verkauft werden sie trotzdem, weil Kapitalismus so funktioniert. Damit das gelingt, muss dem Konsumenten ein Mangel eingeredet und müssen die Produkte, die diesen Mangel beseitigen, in ihrer Bedeutung überhöht werden. Das nennt sich Marketing. Aus einem Raumspray wird so ein Tag am Meer, aus einem Brausedrink ein Zaubertrank, der Flügel verleiht, und aus einem Parfum ein Statement für radikalen Nonkonformismus. Und weil Marketing nicht anders kann, als stets zu übertreiben, gibt es Ratgeberjournalisten und Verbraucherschützer, die sich mit der Frage beschäftigen, wann ein Unternehmen nur übertreibt und wann der Verbraucher schon getäuscht wird.