Die Aufregung über den Kulturstaatsminister ebbt nicht ab. Das liegt auch daran, dass das Ehepaar Weimer und der Kanzler keine gute Figur machen. Vogelwild ist diese Debatte trotzdem – weil sie längst mehr mit dem Bauch als mit dem Verstand geführt wird.

VON BEN KRISCHKE am 25. November 2025 11 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Es gibt nur wenige Produkte, welche die Menschen wirklich brauchen. Und es gibt sehr viele Produkte, die eigentlich niemand braucht. Verkauft werden sie trotzdem, weil Kapitalismus so funktioniert. Damit das gelingt, muss dem Konsumenten ein Mangel eingeredet und müssen die Produkte, die diesen Mangel beseitigen, in ihrer Bedeutung überhöht werden. Das nennt sich Marketing. Aus einem Raumspray wird so ein Tag am Meer, aus einem Brausedrink ein Zaubertrank, der Flügel verleiht, und aus einem Parfum ein Statement für radikalen Nonkonformismus. Und weil Marketing nicht anders kann, als stets zu übertreiben, gibt es Ratgeberjournalisten und Verbraucherschützer, die sich mit der Frage beschäftigen, wann ein Unternehmen nur übertreibt und wann der Verbraucher schon getäuscht wird.

Liebe Leserinnen und Leser,
Achim Koester | Di., 25. November 2025 - 17:49

den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, das sie nicht haben, um damit Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, und damit Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen.

Christa Wallau | Di., 25. November 2025 - 18:15

kann die AfD das längste und lauteste Lied singen, lieber Herr Krischke!
Da kommt keine Einzelperson und auch keine Partei oder Gruppierung mit.

Was Herrn Weimer anbetrifft, so hat er m. E. genügend Verteidiger an seiner Seite (sogar den Kanzler der BRD!), und wenn er tatsächlich von jeglichem justiziablen Fehlverhalten freigesprochen wird (d. h. wenn Gerichte seine angezeigten Verhaltensweisen als rechtlich nicht angreifbar beurteilen), dann droht ihm doch keinerlei Unheil u. er kann sich ruhig zurücklehnen.
Ich vermag in der Aufregung um die "Causa Weimer" daher nichts zu finden, was bedauernswert wäre.

Natürlich gibt es außer Weimer Tausende anderer Lobbyisten, die permanent den Abgeordneten in den Ohren liegen und sie zu ihren Gunsten zu beeinflussen versuchen - leider Gottes!!!
Aber diese haben dann wenigstens nicht gleichzeitig ein Amt in der Politik inne.

Am besten wäre es, den gesamten Bereich des
Lobbyismus rechtlich stark einzuschränken u. viel schärfer zu überwachen

Stefan | Di., 25. November 2025 - 18:49

Wolfram Weimer und sein agieren in Medien und Politik ist für manche Leute lediglich die Spitze eines Eisberges.
In der Musik ein "Aufhänger" genannt, worum ein Thema konstruiert wird.
Dieser Aufhänger und das Thema drumherum resultiert meines Erachtens unter anderem aus den bekannt gewordenen "Hinterzimmer" treffen, wie sie in Berlin auch beispielsweise unter dem Begriff "auf einen Drink bei Armin Laschet" bekannt geworden sind.
Da waren bei der letzten Kanzlerwahl auch Linke dabei, weil einer die Telefonnummer zufällig gefunden hat und sonst nicht die Mehrheit gefunden worden wäre am gleichen Tag abzustimmen, es ist eben ein Gemauschel an allen Ecken, ein hinterm Berg halten und nun noch die Affäre Weimer als Dessertkirsche obenauf einer Politik, wie sie selbst die Ampel nicht schlimmer hätte gestalten können.
Nüchtern betrachtet ist die komplette Regierung Merz eine Mogelpackung, gespickt mit Lügen.
Und wenn's im Hause Weimer entstanden ist, was soll's.
Bald ist ja Wahl u. Zahltag .

Urban Will | Di., 25. November 2025 - 20:08

ob Lobbyisten in Berlin auf der Matte stehen und sicherlich auch Mitglieder der Regierung treffen oder ob ein Mitglied der Bundesregierung, angesiedelt im Kanzleramt, als Betreiber einer Medienfirma seine Kabinettsmitglieder für einen Haufen Geld, das er auch noch einsteckt (ob er oder seine Frau oder ein Treuhänder, der es für ihn verwaltet, ist egal) verscherbelt und auch noch damit wirbt, „Einfluss“ auf die Politik kaufen zu können. Das ist Bananenrepublik live.
Ich denke nicht, dass Lobbyisten in Berlin erst mal Eintritt zahlen oder sonst wie Geld an die Staatskasse abdrücken, damit sie eingelassen werden. Mir ist es egal, wenn Kabinettsmitglieder nebenher ein Geschäft betreiben, aber bitteschön nicht so, wie Weimer das macht.
Und all seine stümperhaften Veröffentlichungen fremder Beiträge hinter dem Rücken derjenigen, auf deren Konto sie gehen, passt doch genau zu diesem Menschen.
Wenn der im Amt bleibt, braucht niemand in diesem Lande mehr irgendetwas wie Anstand zu pflegen.

Elisa Laubeth | Di., 25. November 2025 - 20:31

Es ist für CICERO und seine Autoren ein Balanceakt. Aber letztlich ist es doch so wie bei allen Skandalen und Skandälchen: der Umgang damit ist oft genug entlarvender als der Vorgang selbst. Das Ganze erinnert heftig an die Bobbycar Affaire eines gescheiterten Bundespräsidenten. Irgendwann war beim letzten Lokalredakteur die Jagdlust entbrannt.
Weimer hat sich ungeschickt verhalten und den richtigen Zeitpunkt verpasst die Affäre in den Griff zu bekommen, er sollte zurücktreten, seine Glaubwürdigkeit ist zu sehr ramponiert. Aber hat die CDU jemand von Format als Ersatz? Eher nicht.
Und bei aller Loyalität dem Gründer des Magazins gegenüber: das Geschäftsmodell - und gebaren ist schon seltsam. Dorothy Sayers hatte dafür eine schöne Bezeichnung: Brüderschaft der Ehrwürdigen Schaumschläger. Reicht das als Qualifikation zum Staatsminister? Sollte ein Minister nicht integer und über jeden Zweifel erhaben sein? Wie gesagt:der Umgang mit Affären legt mehr offen als die Affären selbst.

Lisa W. | Di., 25. November 2025 - 21:46

Sollen wir jetzt Mitleid haben mit dem armen Weimer, so ungerecht diskrediert? Nein, ganz sicher nicht. Vermutlich wäre das ganze gar nicht so hochgekocht, wenn der Mann nicht gemeint hätte, sich nach der Leipziger Buchmesse das Wohlwollen der linken Blase erschleimen zu müssen. Und anderen das vorzuwerfen, was er selber ganz selbstverständlich tut. So viel dumme Arroganz muss bestraft werden. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Das ist noch nicht vorbei. Zu früh für Entlastung, Herr Krischke.

Ulrich Sprenger | Di., 25. November 2025 - 22:09

Ich bin einigermaßen enttäuscht von Ihrem Beitrag Herr Krischke! Auch wenn Weimer einer der „Ideengeber“ für Cicero ist, ist Ihr Stück zur Verteidigung Weimers nicht geeignet! Weimer ist auf seinem Weg als Journalist irgendwo falsch abgebogen. Als gelernter Journalist auf einem Portal, sei es auch noch so bedeutungslos, Autoren aufzuführen, die niemals etwas dafür geschrieben haben ist schlicht B E T R U G am Leser, nicht mehr und nicht weniger. Wenn Weimer noch einen Funken Anstand besitzt zieht es ich aus der Bundesregierung zurück. Die deutsche Kultur wird es verschmerzen. Weimer hat seine Reputation für diese Amt komplett verloren! Allerdings ist Verstand essentiell für Anstand.

