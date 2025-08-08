Embryo in der 20. Woche
Diskussion über den Begriff der Menschenwürde Naturalistischer Fehlschluss

Seit der Nominierung von Brosius-Gersdorf wird wieder intensiv über den Status der Menschenwürde diskutiert. Dabei hat Brosius-Gersdorf recht: Die Kopplung von menschlichem Leben und Menschenwürde ist ein naturalistischer Fehlschluss. Nur: Was folgt daraus?

KOLUMNE: GRAUZONE am 9. August 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So steht es im ersten Artikel des Grundgesetzes. So zitieren es Politiker, Sonntagsredner und alle, die irgendein politisches Anliegen haben, das sie für bedeutend halten. Dieser Satz – er ist so etwas wie das Allerheiligste der deutschen Gesellschaft und ihrer Politik. Man könnte auch etwas giftiger formulieren: ihr Fetisch.

Warum das historisch so ist, braucht man nicht weiter zu erläutern. Nach Holocaust, Zweitem Weltkrieg, aber auch mit Blick auf die stalinistischen Regime in Osteuropa wollten die Verfasser des Grundgesetzes sicherstellen, dass nie wieder ein politisches Regime Menschen zu einem angeblich höheren Zweck instrumentalisiert: für das Vaterland, für die Weltrevolution oder rassistische Wahnvorstellungen. Die Würde des Menschen darf durch nichts zur Disposition gestellt werden.

Hans Jürgen Wienroth | Sa., 9. August 2025 - 12:24

Zitat: „Das Recht ist eine positive Setzung des Menschen. Und das ist auch gut so. Denn diese Tatsache ermöglicht uns die Freiheit, moralische Vorstellungen zu ändern.“

Ermöglicht sie uns auch, die moralischen Vorstellungen vollständig über Bord zu werfen oder von oben herab durch vollständig andere zu ersetzen? Schließlich forderte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung bereits 2017 das Zusammenleben in der multikulturellen Gesellschaft täglich neu auszuhandeln – ohne allerdings zu sagen, wer da die Verhandlungen mit wem führt.

Moralische Vorstellungen ändern sich im Zusammenleben ständig, aber nur sehr langsam. Änderungen erfordern eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz, sonst werden sie nicht von einer großen Mehrzahl befolgt und führen unweigerlich zu einem Polizei- und Überwachungsstaat oder in den Bürgerkrieg.

Johannes | Sa., 9. August 2025 - 12:39

Die Menschenwürde des ungeborenen Lebens als "naturalistischen Fehlschluss" zu diskreditieren, habe ich als eine Finte empfunden, seit ich das erste Mal davon gelesen habe. Daß man im Prinzip alles juristisch verangumentieren kann, war mir schon lange klar. Der Hinweis, daß man auch die Gleichberechtigung der Frau als naturalistischen Fehlschluss bezeichnen könnte, ist eine geniale Replik und widerlegt die ganze Sophistik, die Frau Dr. aufbietet, um eine "verfassungsrechtliche Neubewertung" des Schwangerschaftsabbruchs zu begründen. Ich persönlich bin das Gegenteil eines Wunschkindes und verdanke meine Existenz der Tatsache, daß meine Eltern katholisch waren.

Ernst-Günther Konrad | Sa., 9. August 2025 - 13:05

und genau da ist bei speziell diesem Thema Frau Brosius-Gersdorf an dem Punkt gescheitert, der sonst ihre Partei Andersdenkenden als Knüppel zwischen die Beine wirft. Die behaupten alles Mögliche und verhindern jede Diskussion, die hinterfragt, aufklärt und vor allem widerlegt. Und nun hat diese Dame eine persönliche Sichtweise - die darf sie durchaus haben - öffentlich entgegen der Rechtsprechung des Gerichtes, deren Mitglied sie werden wollte lautstark verkündet. Und jetzt trifft es sie. Hätte die diese ihre Einstellung zu dem Thema innerhalb einer fachlichen Diskussion als Richterin des BVerfG innerhalb des Senats als Mindermeinung vertreten und dort diskutiert, wäre ich der letzte, der ihr ihre anderer Meinung nicht zugesteht. Das jetzt so vehement zu bestreiten bzw. herunterzureden ist dumm und unredlich. Und es war ja nicht nur diese Mindermeinung bei der Abtreibung. Auch eine Vorwegnahme ihrer Sichtweise zum AFD-Verbot zeigt offenkundig, welchen Auftrag sie von der SPD hat.

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 9. August 2025 - 13:28

Sapere Aude?
Ich hoffe für mich, genau wie Kant und auch Bloch "Naturrecht und menschliche Würde".
Die Würde kommt nachträglich nicht mehr in unser Leben, wenn sie nicht von Beginn angelegt ist, das Gleiche gilt für Gott.
Ja, es gibt Gott auch als menschliches Konstrukt, als Projektion UND ES GIBT GOTT.
Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied.
Die Natur, bei Kant evtl. das Vorbild für das An und für sich jeglicher Existenz, auch der moralischen, ist auch seine Hoffnung auf die Frau, wie dann in seinem Bekenntnis zum gestirnten Himmel über ihm (Königin der Nacht) und dem moralischen Gesetz(Gott) in uns.
Herr Grau, Sie klingen ein bisschen wie jemand, der vor allem nicht in evtl. Frau Merkels "Fehlschlüsse" geraten möchte.
Das kann ich verstehen.
Andererseits sind wir m.E. weder beim Naturrecht, noch bei der menschlichen Würde, wenn ich es nicht selbst vertreten kann.
Nach meiner Erinnerung wurde Frau Merkel in jedem Fitzelchen "medial vertreten".
Sapere aude, ich stimme nicht zu

Armin Latell | Sa., 9. August 2025 - 13:54

es hängt von der Gesellschaft und ihrer Kultur ab, was ein "naturalistischer Fehlschluss" ist. Kein Menschenfleisch zu essen, ist auch ein "logischer naturalistischer Fehlschluss"? Siehe auch "Erklärung der Menschenrechte" - da gibt es mindestens 2 verschiedene. Ich bin froh, dass wir unsere (noch) haben! Und dass B.G. nicht Verfassungsrichterin wird!!! Vermeintliche "moralischer Objektivität" ist doch in Schland schon lange ein großes, unausgesprochenes gesellschaftliches Problem (u.v.a.). Das zu offenbaren braucht es keine menschenverachtende B.G.!

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 9. August 2025 - 14:08

Gottes aus, wie sich aber alles verhält, darauf eine absolut zutreffende Antwort zu geben fällt mir schwer.
Muss ich das überhaupt?
Sicher nicht alleine.
So bleibe ich einstweilen bei meiner Religion und meinem Gottvertrauen.
Schaue aber gerne auch bei der Quantenphysik hinein usw...

Urban Will | Sa., 9. August 2025 - 14:11

alle Menschen beziehen, man muss dies sogar, wenn man konsequent ist.
Denn rein biologisch unterscheidet doch ein Fötus kurz vor der Geburt sich in nichts von einem Säugling kurz nach der Geburt, außer dass er noch nicht selbständig atmen kann(weil das rein physikalisch nun mal nicht geht).Konsequenterweise müsste also die Dame jegliche Rechte, die Menschen voreinander schützen,jegliche Ethik und Moral etc. für „Fehlschlüsse“ halten,was letztendlich bedeutet,dass sie uns in Zeiten sieht, wo der mit dem größten Knüppel das Sagen hatte. Warum ist sie dann überhaupt Richterin?

Daher bleibe ich dabei: Ihre Aussage bzgl. der Menschenwürde Ungeborener „zeichnet“ diese (kinderlose) Dame „aus“ als menschenverachtend.
Man muss an nichts glauben, niemand weiß, ob es einen Gott gibt oder wie dieser beschaffen sein soll. Aber dass wir Menschen uns unter d Lebewesen hervorheben und dass seit Jahrtausenden ein „zivilisiertes“ Zusammenleben auf gewissen Normen beruhen muss, sollte als gesetzt gelten.

Ingofrank | Sa., 9. August 2025 - 14:25

was das „Selbstbestimmungsrecht der Frau“ angeht. Ich bin der Meinung das das Selbstbestimmungsgesetz von Menschen, egal ob Mann oder Frau in einer zivilisierten Demokratie deren Grundlage sein sollte.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

