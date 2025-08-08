- Naturalistischer Fehlschluss
Seit der Nominierung von Brosius-Gersdorf wird wieder intensiv über den Status der Menschenwürde diskutiert. Dabei hat Brosius-Gersdorf recht: Die Kopplung von menschlichem Leben und Menschenwürde ist ein naturalistischer Fehlschluss. Nur: Was folgt daraus?
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So steht es im ersten Artikel des Grundgesetzes. So zitieren es Politiker, Sonntagsredner und alle, die irgendein politisches Anliegen haben, das sie für bedeutend halten. Dieser Satz – er ist so etwas wie das Allerheiligste der deutschen Gesellschaft und ihrer Politik. Man könnte auch etwas giftiger formulieren: ihr Fetisch.
Warum das historisch so ist, braucht man nicht weiter zu erläutern. Nach Holocaust, Zweitem Weltkrieg, aber auch mit Blick auf die stalinistischen Regime in Osteuropa wollten die Verfasser des Grundgesetzes sicherstellen, dass nie wieder ein politisches Regime Menschen zu einem angeblich höheren Zweck instrumentalisiert: für das Vaterland, für die Weltrevolution oder rassistische Wahnvorstellungen. Die Würde des Menschen darf durch nichts zur Disposition gestellt werden.
