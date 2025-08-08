Diskussion über den Begriff der Menschenwürde - Naturalistischer Fehlschluss

Seit der Nominierung von Brosius-Gersdorf wird wieder intensiv über den Status der Menschenwürde diskutiert. Dabei hat Brosius-Gersdorf recht: Die Kopplung von menschlichem Leben und Menschenwürde ist ein naturalistischer Fehlschluss. Nur: Was folgt daraus?