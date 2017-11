Sabine Bergk ist Schriftstellerin. Sie studierte Lettres Modernes in Orléans, Theater- und Wirtschaftswissenschaften in Berlin sowie am Lee Strasberg Institute in New York. Ihr Prosadebüt „Gilsbrod“ erschien 2012 im Dittrich Verlag, 2014 „Ichi oder der Traum vom Roman“.

Die Welt der Kinder ist wild. Einen Tag sind sie Krokodile, die durch den Nil schwimmen. Das ganze Haus wird zum Nil und alle Töpfe, Tassen, Spielsachen, Kleiderschrankinhalte, Kataloge, Schlüssel und Steuererklärungen werden in der Spielflut mitgerissen. An einem anderen Spieltag sind sie Vögel oder Wildpferde. Kinder leben in einer verwandlungsfähigen Welt. Und das ist nicht erstaunlich, sie sind ja gerade erst in den Planeten hineingeboren worden und entdecken diesen neu. Sie können Löwen sein, durch das Zimmer hüpfen und brüllen und fünf Minuten später wie die uralte Schildkröte Morla in der Ecke raunen. Mitten im Spiel stoßen sie prophetische Sprüche aus und rufen, dass am Ende der Welt immer Tag sein werde. Zehn Sekunden später sprechen sie über die Wasserrutsche im Schwimmbad.

In diese wandlungsfähige Welt bricht nun die laut geführte Diskussion um sexuelle Identität hinein. Gehört es zu einer freiheitlichen Gesellschaft, dass Kinder, die sich nicht wohl in der Haut fühlen, ihr Geschlecht wechseln können? Überlasten wir sie nicht mit Entscheidungen, in die sie erst einmal hineinwachsen können? Setzen wir sie nicht einem Perfektionismus aus, in dem jeder von Anfang an alles wählen kann, um möglichst ohne Leiden durch die Welt zu gehen?

Identität wird zur Frage für die Krankenkasse

Das Leben als Wunschmaschine zu begreifen, passt perfekt in die Welt der Kinder. Auf Knopfdruck ein Junge werden? Oder endlich ein Mädchen sein dürfen? In einer offenen und operationsfreudigen Gesellschaft kein Problem. Identität wird über Sexualität definiert und damit nicht mehr als lebenslanger Prozess und Passionsweg verstanden, sondern zu einer Frage für die Krankenkasse.

Dass Identitätskrisen fruchtbar sein können und die größten kulturellen Leistungen aus unglücklichen Kindheitserfahrungen resultieren, wird nicht gesehen. Jeder soll von Anfang an perfekt glücklich sein. Damit entfällt die Entwicklung besonderer Fähigkeiten. Nichts muss mehr kompensiert werden, Passionswege sind altmodisch. Selbst das Wort „Liebe“ wirkt antik. Liebesformen werden zu Genderbegriffen. Kein Wunder, dass aus dieser Form der Sprache Operationen resultieren.

Den Schutzraum Kindheit bewahren

Seelenanteile sind ebenso wild wie Kinderspiele. Das Schöne und Schreckliche am Menschen ist seine Vielfalt und seine Verwandlungsfähigkeit. Wir können alte Schuldkomplexe und Ahnen, ja sogar Weltkriege, die noch immer in unseren Körpern donnern, sehr langsam in etwas anderes verwandeln. Als Kind träumte ich jede Nacht Soldatenträume. Heutzutage hätte man mich auf sexueller Ebene reduziert und mir einen verstaubt freudianischen Peniswunsch angedichtet. Mädchen suchen sich Schwerter, wenn sie kämpferische Anteile in sich tragen. Und nichts ist schlimm daran. Deshalb muss man sie aber noch lange nicht an ihrem Unterleib operieren. Sie können später fantastische Mamas werden.

Bereits Kindern die Entscheidungen über ihr Geschlecht zu überlassen, halte ich nicht nur für höchst riskant, sondern für schlichtweg unangebracht. Es ist Teil des Schutzraums, in dem sie leben, dass sie sich austoben können, ohne Konsequenzen tragen zu müssen. Wenn jeder Wunsch gleich in einer Operation endet, wird die Welt nicht zur Wunscherfüllungsmaschine, sondern zur Folterkammer. Bald sehen die Unterleibe unserer Kinder aus wie Michael Jacksons Gesicht.

Der moderne Mensch wird in einer sexistisch ausgerichteten Welt auf seine sexuellen Bedürfnisse reduziert. Paradoxerweise betreiben jene, die sich gegen kulturelle Konditionierung wehren, ebenfalls eine Form der Konditionierung. Die Gefahr einer Gegensätzlichkeit oder das Unbehagen vor sich selbst lässt sich dann auf Knopfdruck von einem braungebrannten Chirurgen erledigen. Bald können wir unsere Körper bei Amazon bestellen. Die Gesellschaft will sich mit dem Genderthema als offen und fortschrittlich feiern und sexualisiert damit den letzten undefinierten Spielraum, den es noch gibt: die Wildnis der Kindheit.