Ich weiß wirklich nicht, was meine Lieblingsschauspieler Idris Elba und Matthew McConaughey geritten hat, als sie in dieser komplett verstrahlten Stephen-King-Verfilmung „Der dunkle Turm“ mitmachten, die ich mir neulich schlaflos auf Netflix reinzog. McConaughey war der Böse. Es ging um Monster und ferngesteuerte Kinder, die auf ein Signal hin in ein Raumschiff marschierten und auf einen Sitz geschnallt wurden. Dann kam ein Lichtstrahl aus ihrem Kopf, und alles wackelte. Bevor ich verstand, was das sollte, hatte es Idris Elba wieder in Ordnung gebracht. Mit einem Colt Army 1860.

Jedenfalls war ich kurz darauf mit meinen Kindern beim Zahnarzt. Um den Kleinen weiszumachen, dass Zahnarztbesuche supercool sind, war die Kinderpraxis mit echten Flugzeugsitzen ausgestattet. Darin saß ein kleiner Junge, der auf sein Handy glotzte, neben ihm die Mutter, die auf ihr Handy glotzte. Beide nicht angeschnallt, also historisch schon weiter als die Kinder aus dem Science-Fiction-Film. Ich dachte, ja klar, letzte Ausfahrt Neukölln, hat halt noch nicht jeder mitgekriegt, was digitale Demenz ist.

