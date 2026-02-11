Digitaler Medienanalphabetismus - Wer heute Bücher und Filme bewertet, bewertet oft vor allem sich selbst

Zwischen Sterneskalen und Kommentarspalten verschiebt sich der Blick auf Literatur und Film. Nicht mehr das Werk steht im Zentrum, sondern das eigene Gefühl dabei. Es ist eine Entwicklung, die mehr über uns verrät als über die Kunst.