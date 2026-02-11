- Wer heute Bücher und Filme bewertet, bewertet oft vor allem sich selbst
Zwischen Sterneskalen und Kommentarspalten verschiebt sich der Blick auf Literatur und Film. Nicht mehr das Werk steht im Zentrum, sondern das eigene Gefühl dabei. Es ist eine Entwicklung, die mehr über uns verrät als über die Kunst.
Wer sich heute über Bücher und Filme informieren will, stolpert eher früher als später über Plattformen wie Goodreads (für Bücher) oder Letterboxd (für Filme). Zusammen mit ähnlichen, sich um ein kulturelles Interesse gruppierenden Communities in den sozialen Netzwerken (z.B. Booktok) bilden diese Plattformen den Mittelpunkt einer historisch relativ neuen Form von Medienrezeption, in der die Urteile klassischer Kritiken an Wert verlieren und durch einen vielgestaltigen digitalen Austausch ersetzt werden. In ihm finden einerseits einzelne Meinungen besonders Gehör, andererseits kann potentiell jeder einen Anteil an dem Bewertungsdurchschnitt haben, den jedes Buch und jeder Film verpasst bekommt.
