- Der Staat als Beschützer vor „gefährlichen“ Meinungen
Die Meinungsfreiheit ist eigentlich ein Abwehrrecht gegen den Staat. Doch der setzt auf eine sicherheitsorientierte Kontrolle digitaler Kommunikation. Der Kampf gegen Desinformation, etwa mithilfe des DSA, gefährdet die Grundlagen einer demokratischen Debattenkultur.
Das Bundesverfassungsgericht hat im „Lüth-Urteil“ (1958) das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung als „Grundlage jeder Freiheit überhaupt“ und als „schlechthin konstituierend“ für die liberal-demokratische Staatsordnung bezeichnet. Eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sich Menschen getrauen, sich in den „Kampf der Meinungen“ einzubringen. Fürchten Menschen Sanktionen, wenn sie ideologisch oder politisch unliebsame Meinungen äußern, ziehen sich viele aus dem Meinungskampf zurück, wodurch die Demokratie an Vitalität einbüßt.
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