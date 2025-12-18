- Ente brutal
Freuen Sie sich auch schon auf den Weihnachtsbraten? Oder bedeutet Frieden auf Erden nicht auch Friede für Ochs, Esel, Schaf und Ente? Ob die Welt durch vegetarische Ernährung wirklich eine bessere werden könnte, erfahren sie in der ersten Folge unserer neuen Kolumne „Die Sonntagsfrage“.
Immer wieder Sonntags quälen uns die Gewissensbisse. In der neuen Cicero-Kolumne „Die Sonntagsfrage“ versuchen Frauke Rostalski und Gregor Thüsing der lieben Seele ein Stück Ruhe zu geben. Die beiden Mitglieder des Deutschen Ethikrats beantworten in abwechselnder Folge wichtige ethische Fragestellungen. In der Auftaktkolumne fragt sich Gregor Thüsing, ob die Welt zum Fest vielleicht doch noch gut wird, wenn wir nur alle auf den Weihnachtsbraten verzichten würden.
