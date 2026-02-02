- War die gute alte Zeit wirklich so gut?
Dass früher alles besser war, hört man derzeit allüberall. Putins Krieg mitten in Europa und Trumps Rückkehr auf die Weltbühne markierten einen Epochenbruch. In den 60er Jahren war die transatlantische Welt noch in Ordnung. Stimmt das eigentlich?
Großkrisen, Kriegsgefahr, Chaos, auch Disruption sind kein Exklusivproblem unserer 2020er Jahre wie – pars pro toto – ein kurzer Blick auf die sechziger Jahre zeigt. Die heute so gerne evozierte Nachkriegs-Idylle hätte leicht schon 1961/62 untergehen können. Auf die Errichtung der Berliner Mauer und den Ausbau der innerdeutschen Grenze zum Todesstreifen im Sommer 1961 folgte die Kubakrise. Aus dem kalten Krieg drohte ein nukleares Armageddon zu werden. Niemals, wirklich nie zuvor und nie danach, stand die Welt näher am Abgrund.
