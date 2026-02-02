JFK in Dallas
John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas, wenige Minuten vor seiner Ermordung / picture alliance / AP Photo | Uncredited

Die sechziger Jahre und wir War die gute alte Zeit wirklich so gut?

Dass früher alles besser war, hört man derzeit allüberall. Putins Krieg mitten in Europa und Trumps Rückkehr auf die Weltbühne markierten einen Epochenbruch. In den 60er Jahren war die transatlantische Welt noch in Ordnung. Stimmt das eigentlich?

VON ULRICH BERLS am 4. Februar 2026 4 min

Autoreninfo

Der promovierte Politikwissenschaftler Ulrich Berls ist Fernsehjournalist und Autor. Von 2005 bis 2015 leitete er das ZDF-Studio München. Bei Knaur erschien sein Buch „Bayern weg, alles weg. Warum die CSU zum Regieren verdammt ist“.

So erreichen Sie Ulrich Berls:

Großkrisen, Kriegsgefahr, Chaos, auch Disruption sind kein Exklusivproblem unserer 2020er Jahre wie – pars pro toto – ein kurzer Blick auf die sechziger Jahre zeigt. Die heute so gerne evozierte Nachkriegs-Idylle hätte leicht schon 1961/62 untergehen können. Auf die Errichtung der Berliner Mauer und den Ausbau der innerdeutschen Grenze zum Todesstreifen im Sommer 1961 folgte die Kubakrise. Aus dem kalten Krieg drohte ein nukleares Armageddon zu werden. Niemals, wirklich nie zuvor und nie danach, stand die Welt näher am Abgrund.

Liebe Leserinnen und Leser,
Dr. Oliver Strebel | Mi., 4. Februar 2026 - 08:25

Er trifft den Nagel perfekt auf den Kopf.

Rainer Mrochen | Mi., 4. Februar 2026 - 08:34

Die "alten Zeiten" waren zu keinem Zeitpunkt besser als ihre Nachfolger. Das Erleben in der jeweiligen Zeit ist immer nur ein momentanes Abbild gegebener Zeitgeschehnisse. Was allerdings zu konstatieren ist, ist; ob Entwicklungen insgesamt einen "positiven" Verlauf nehmen oder eben durchaus regressiv sein können. Die Frage nach "guten, alten Zeiten" stellt sich somit immer als Frage vergleichender Maßstäbe innerhalb eines neuen Wertesystems. Im übrigen verschieben sich die Bewertungskoordinaten für besser oder nicht besser mit zunehmendem Lebensalter und zunehmender Erfahrung. Für mich gibt es keinen Absolutismus. Heut ist auch vieles gut was es früher nicht gab und früher war besser was heute als Modern zu gelten hat. Die Dinge bleiben halt im Fluss. Im hier und jetzt zu leben und gelebt zu haben, dürfte zu jedem Zeitpunkt eine komplexe Angelegenheit gewesen sein.

Chris Groll | Mi., 4. Februar 2026 - 08:58

Herr Berls, was Sie schreiben ist richtig.
Als kurz nach dem letzten Krieg Geborene, ist die Zeit für mich jedoch niemals so bedrückend und hoffnunglos gewesen wie die letzten Jahre.
Es ist der Niedergang, der Verlust an Freiheit, die Humorlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die alles
übertüncht.
Daß sich Deutschland auf dem Weg in eine sozialistisch/islamische Diktatur befindet (oder bereits ist), ist für mich persönlich ganz fürchterlich.
Ich bin in einer freiheitlichen Bundesrepublik aufgewachsen und hoffte, das diese Freiheit immer so bestehen würde. Hoffte, daß die Menschen nicht auf ***fänger hereinfallen würden.
Aber weit gefehlt. Wohlstand macht wohl blind und dekadent.

Thomas Hechinger | Mi., 4. Februar 2026 - 09:49

Ja, so war die Zeit. Ich habe selbst Erinnerung daran. Mein erstes bewußtes politisches Erlebnis war die Beerdigung von Konrad Adenauer, als die Großfamilie sich um den kleinen Fernseher versammelt hatte. Ich kann mich an den winkenden Willy Brandt in Erfurt erinnern, an die „Willy-Wahl“ 1972. Ich hatte damals „Willy Brandt ist blöd“ oder ähnlich an die Tafel geschrieben, wie es Kinder so tun, wenn sie etwas von daheim mitbringen und sich wichtig machen wollen. Ich habe mir dafür einen ordentlichen Rüffel meiner alten Klassenlehrerin eingehandelt. Sie hat mich nicht bestraft, aber über Politik zu diskutieren begonnen. Ich konnte ihr natürlich nicht standhalten, als sie sich zu Willy Brandt und der SPD bekannte. Aber ich habe etwas daraus gelernt. Da ich die Lehrerin mochte und diese offenbar die SPD, war an der SPD vielleicht doch nicht alles so schlecht, wie mein Vater es mir beigebracht hatte. Ob ich heute für meinen Spruch eine Gefährderansprache durch die Polizei erhalten hätte?

Karl-Heinz Weiß | Mi., 4. Februar 2026 - 10:45

"Als Veganer glänzen wollen" - dieses Bild passt perfekt. Und (fast) alle folgten gerne der "alternativlosen" Kanzlerin. "Sie kennen mich" genügte, um als Weltpolitikerin zu gelten. Unvergessen ihr amüsiertes, leicht herablassendes Lächeln beim Gespräch mit dem frisch ins Amt gekommenen Trump. So lächelte sie auch das Ignorieren des 2%-Ziels oder die Bedenken gegen NS weg. Vor Deutschland liegt ein steiniger Weg. Einzig positiver Aspekt: die Rolle des politischen Schulmeisters ist erledigt. Einziges Relikt aus dieser Zeit ist Anna-Lena Baerbock bei der UN.

