Linke Gesellschaftskritik oder Strategische Studien? Die ratlose Friedensforschung

Die Rückkehr des Krieges nach Europa zeigt, wie unvorbereitet die deutsche Friedensforschung auf reale sicherheitspolitische Herausforderungen ist. Während sie an ideologischen Gewissheiten festhält, tut die Bundesregierung gut daran, sich nach Alternativen umzusehen.

VON MICHAEL RÜHLE am 19. Januar 2026 12 min

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

„Wir werden das Defizit, das es in Deutschland im Bereich der strategischen Sicherheitsforschung gibt, beseitigen und uns für deren Förderung im Sinne eines vernetzten Sicherheitsverständnisses einsetzen“ heißt es im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. Die Bundesregierung will also neben der traditionellen Förderung der Friedensforschung künftig verstärkt auf einen Forschungszweig setzen, den man im englischen Sprachraum als „strategic studies“ bezeichnet. Anders als die normativ geprägte und theorielastige Friedensforschung orientiert sich die Sicherheitsforschung stärker am konkreten Bedarf der politisch und militärisch Handelnden. Damit setzt sie sich unweigerlich dem Vorwurf aus, „Kriegswissenschaft“ zu betreiben. 

