Campact TB
Campact ist ein 2004 gegründeter, heute in Berlin ansässiger Kampagnenverein / Illustration: Karsten Petrat

Die offenen Fragen hinter Campact Simulierte Demokratie

Die Kampagnen-Organisation Campact gibt sich als meinungsstarke Bürgerbewegung: unabhängig, gemeinnützig, transparent. Hinter der Fassade aber verbirgt sich ein Lobbynetzwerk, das den Wählerwillen verfälscht und Millionen gezielt für politische Kampagnen einsetzt.

VON CORNELIA STOLZE am 31. März 2026 13 min

Autoreninfo

Cornelia Stolze ist Wissenschafts- journalistin in Hamburg.

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Wer es wagt, die Lobbyorganisation Campact genauer unter die Lupe zu nehmen, muss sich auf einiges gefasst machen. Vor allem, wenn es um die Herkunft der millionenschweren Einnahmen der Organisation geht. Das macht sie auf ihrer Website unmissverständlich deutlich: Immer wieder würden „Demokratiefeind*innen, Rechtsextreme und Hetzer*innen“ Campact angreifen, heißt es dort. „Sie unterstellen uns Wahlmanipulation und Missbrauch von Steuergeldern.“ Das sei Teil einer Taktik. Vor allem „rechte bis rechtsextreme Akteure“ würden immer wieder versuchen, die Kampagnen-­Organisation durch Unwahrheiten in Verruf zu bringen. „Sie wollen unsere Glaubwürdigkeit untergraben und unser Engagement für die Demokratie schwächen.“ Doch das lasse man sich nicht bieten. „Sowohl Influencer*innen als auch Politiker*innen und Journalist*innen wurden in der Vergangenheit für die Verbreitung von Falschaussagen gerichtlich abgemahnt“, teilt Campact mit und listet zur Warnung eine lange Reihe von Fällen auf. 

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Maria Arenz | Di., 31. März 2026 - 20:16

lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selbst herstellen kann. Hat ein kluger alter weißer Mann (Böckenförde) gesagt. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist ein Wahlvolk, das aus ausreichend vielen Bürgern besteht, die den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Stammt von einem anderen alten weißen Mann. Man kommt in's Gruseln, wenn man sich anschaut, was dabei herauskommt, wenn solche Menschen unter Generalverdacht gestellt und in Acht und Bann getan werden, weil allenthalben immer stärker ihr glattes Gegenteil zum Zug kommt. und das erringt, was man als "kulturelle" Hegemonie bezeichnet.

IngoFrank | Di., 31. März 2026 - 20:57

wie Linke zum Geld stehen …… und ihr Geld verdienen denn nichts im Leben ist umsonst !
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

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