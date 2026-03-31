Wer es wagt, die Lobbyorganisation Campact genauer unter die Lupe zu nehmen, muss sich auf einiges gefasst machen. Vor allem, wenn es um die Herkunft der millionenschweren Einnahmen der Organisation geht. Das macht sie auf ihrer Website unmissverständlich deutlich: Immer wieder würden „Demokratiefeind*innen, Rechtsextreme und Hetzer*innen“ Campact angreifen, heißt es dort. „Sie unterstellen uns Wahlmanipulation und Missbrauch von Steuergeldern.“ Das sei Teil einer Taktik. Vor allem „rechte bis rechtsextreme Akteure“ würden immer wieder versuchen, die Kampagnen-­Organisation durch Unwahrheiten in Verruf zu bringen. „Sie wollen unsere Glaubwürdigkeit untergraben und unser Engagement für die Demokratie schwächen.“ Doch das lasse man sich nicht bieten. „Sowohl Influencer*innen als auch Politiker*innen und Journalist*innen wurden in der Vergangenheit für die Verbreitung von Falschaussagen gerichtlich abgemahnt“, teilt Campact mit und listet zur Warnung eine lange Reihe von Fällen auf.