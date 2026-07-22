Die Offenbarung der Trans-Ideologie - Düsseldorfer Cancel-Freaks beweisen selbst, dass sie Ideologen sind

Eine Professorin der Düsseldorfer Universität zieht viel Zorn auf sich, weil sie von einer „Trans-Ideologie“ spricht. Das aggressive Verhalten der Vorlesungsstörer bestätigt genau den Vorwurf, der sie so empört. Es bleibt nur der Eindruck einer Freak-Show. Unser Autor war dabei.