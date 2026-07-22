- Düsseldorfer Cancel-Freaks beweisen selbst, dass sie Ideologen sind
Eine Professorin der Düsseldorfer Universität zieht viel Zorn auf sich, weil sie von einer „Trans-Ideologie“ spricht. Das aggressive Verhalten der Vorlesungsstörer bestätigt genau den Vorwurf, der sie so empört. Es bleibt nur der Eindruck einer Freak-Show. Unser Autor war dabei.
Nun hat der abstruse Cancel-Aufruf an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gegen die Psychologin Ute Johanna Bayen tatsächlich zu einem Rücktritt geführt. Allerdings zu einem von den Cancel-Freaks der Trans-Interessenvertretung TINBy und dem Allgemeinen Studierendenausschusses AStA nicht beabsichtigten.
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