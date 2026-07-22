TERF
TERF-Schild beim Protest in Düsseldorf. TERF ist ein englisches Akronym für Trans-Exclusionary Radical Feminist (auf Deutsch: trans-ausschließende radikale Feministin) / Foto: Ferdinand Knauß

Die Offenbarung der Trans-Ideologie Düsseldorfer Cancel-Freaks beweisen selbst, dass sie Ideologen sind

Eine Professorin der Düsseldorfer Universität zieht viel Zorn auf sich, weil sie von einer „Trans-Ideologie“ spricht. Das aggressive Verhalten der Vorlesungsstörer bestätigt genau den Vorwurf, der sie so empört. Es bleibt nur der Eindruck einer Freak-Show. Unser Autor war dabei.

VON FERDINAND KNAUSS am 22. Juli 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Nun hat der abstruse Cancel-Aufruf an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gegen die Psychologin Ute Johanna Bayen tatsächlich zu einem Rücktritt geführt. Allerdings zu einem von den Cancel-Freaks der Trans-Interessenvertretung TINBy und dem Allgemeinen Studierendenausschusses AStA nicht beabsichtigten. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.