- Postkoloniale Mitleidlosigkeit
Seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg werden Juden verstärkt zur Zielscheibe von Hass durch Linke. Studenten verbinden sich mit Islamisten gegen Israel. Selbst in linksintellektuellen Kreisen verweigert man jüdischen Opfern das Mitgefühl. Woran liegt das?
Die israelische Soziologin Eva Illouz fragt in ihrem Essay „Der 8. Oktober“ (2025), wie es kommt, dass die internationale Linke den Israelis ihr Mitgefühl angesichts des Massakers der Hamas so kaltherzig verweigert: „Bis zum 7. Oktober 2023 glaubte ich, Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien die letzten Ereignisse, die abweichende Überzeugungen und Meinungen in einer moralischen Gemeinschaft des Mitgefühls noch zusammenbringen könnten.“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.