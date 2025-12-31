Propalästinensische Demonstranten an der University of California in Los Angeles
Propalästinensische Demonstranten an der University of California in Los Angeles / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ryan Sun

Die Linke und die Juden Postkoloniale Mitleidlosigkeit

Seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg werden Juden verstärkt zur Zielscheibe von Hass durch Linke. Studenten verbinden sich mit Islamisten gegen Israel. Selbst in linksintellektuellen Kreisen verweigert man jüdischen Opfern das Mitgefühl. Woran liegt das?

VON RAINER WERNER am 10. Januar 2026 17 min

Autoreninfo

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

So erreichen Sie Rainer Werner:

Die israelische Soziologin Eva Illouz fragt in ihrem Essay „Der 8. Oktober“ (2025), wie es kommt, dass die internationale Linke den Israelis ihr Mitgefühl angesichts des Massakers der Hamas so kaltherzig verweigert: „Bis zum 7. Oktober 2023 glaubte ich, Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien die letzten Ereignisse, die abweichende Überzeugungen und Meinungen in einer moralischen Gemeinschaft des Mitgefühls noch zusammenbringen könnten.“ 

Chris Groll | Sa., 10. Januar 2026 - 16:27

Danke für diesen wichtigen und richtigen Artikel.
Der antimuslimischen Rassismus für die Muslime wurde von den Muslimbrüdern erfunden, um die Religion des Islam gegen Kritik zu immunisieren. Genau so ist es. Und dieser "antimuslimischen Rassismus" fällt auf fruchtbaren Boden.
Leider gehören heute zu den Linken nicht nur die SED und die Sozialisten, sondern auch die CDUCSU.
Das macht es für Juden in Deutschland besonders schwierig. Die UN besteht auch in der Mehrheit aus totalitären sozialistischen bzw. islamischen
Staaten. Da hat ein kleiner demokratischer jüdischer Staat wie Israel kaum Chancen auf
Akzeptanz und Tolerierung.
Hinzu kommt noch, daß viele Sozialisten/Kommunisten und Linke in meinen Augen keine Empathie haben.
Auch eine gehörige Portion Neid auf den Erfolg der sehr gebildeten Juden kann man sicherlich zurecht unterstellen.

