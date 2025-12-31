Die Linke und die Juden - Postkoloniale Mitleidlosigkeit

Seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg werden Juden verstärkt zur Zielscheibe von Hass durch Linke. Studenten verbinden sich mit Islamisten gegen Israel. Selbst in linksintellektuellen Kreisen verweigert man jüdischen Opfern das Mitgefühl. Woran liegt das?