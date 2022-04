So erreichen Sie Nadine Emmerich:

Wladimir Kaminer ist Autor von „Russendisko“ und wurde 1967 in Moskau geboren, seit 1990 lebt er in Berlin. Er selbst sagt, er sei privat Russe, beruflich deutscher Schriftsteller. 2021 erschien sein Buch „Die Wellenreiter“ über Deutschland in der Pandemie.

Kürzlich ist mein Veranstalter, mit dem ich 20 Jahre unterwegs war, auf dem Fußballfeld gestorben. Am Montag wollte er zu einer Antistress­therapie gehen, sonntags war er noch Fußball spielen. Er machte Dehnübungen und fiel tot um. Das ist für mich ein Beweis dafür, dass der Mensch keine klare Linie zwischen Geburt und Tod hat und dann mit einem schicken Trumpf den letzten Tag gestaltet.