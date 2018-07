Ich verbringe meine letzten 24 Stunden in den Bergen. Ich habe auch ein Zuhause in Österreich, diese Umgebung bedeutet für mich Rückzug. Von dort aus habe ich noch nie gearbeitet. Ich bin früh wach, um zu sehen, wie die Sonne über den Bergen aufgeht. An meinem letzten Tag muss alles idyllisch sein: Pippi Langstrumpf im Landlust-Land. Die Berge und eine blühende Blumenwiese sind dabei fast das Schönste, was ich mir vorstellen kann.

Familie ist das Wichtigste an diesem Tag. Der Morgen beginnt mit einem großen Frühstück mit allen – wir sind dann so um die 20. Später mache ich einen Spaziergang auf den Berg vor unserem Haus, da nehme ich dann aber nur noch die Kinder und meinen Mann mit. Wir gehen nicht bis ganz oben, ich bin kein Gipfel-Typ, und das finde ich auch zu anstrengend für die letzten 24 Stunden. Auf einem schönen Plateau breiten wir unsere Decke aus. Es gibt nichts Besseres, als auf einer Wanderung Pause und Picknick zu machen – und nicht zu wissen, welche Köstlichkeiten man dabeihat. Bei uns packt immer der Mann den Rucksack, und ich weiß nie, was drin ist.

