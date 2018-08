So erreichen Sie Björn Eenboom:

Die Ziellinie meines Lebens ist in Sicht. Das erschreckt mich nicht. Ich habe im Motorsport schon einige lebensgefährliche Situationen durchlebt. Ich würde mich mit der Situation schnell abfinden und versuchen, meine letzten 24 Stunden zu genießen. In mir war schon immer diese große Abenteuerlust. Dieser unbändige Wille, im Wettkampf neue Herausforderungen zu suchen und zu gewinnen. Dazu gehört natürlich auch zu verlieren. Das hat mich stets motiviert, das Beste aus mir herauszuholen. Ich habe in meinem Leben ziemlich viel erreicht und viele außergewöhnliche Orte auf diesem Planeten gesehen. Das hilft mir dabei, loslassen zu können und nach vorne zu blicken.

Meinen letzten Tag möchte ich am liebsten auf dem Mond verbringen, um die Erde einmal von weit draußen als Kugel zu betrachten. Technisch kostet dieses Unterfangen bestimmt ein Vermögen, aber theoretisch wäre es möglich. Der Blick zu den Sternen hatte mich anfangs motiviert, Physik zu studieren. Meine Diplomarbeit wollte ich an einem Institut für Raumfahrttechnik schreiben, doch die Forschungsabteilung bei BMW und der Motorsport waren schneller. Nach meinen Erfolgen im Rallyesport habe ich mich als Astronautin beworben, doch leider hatte ich die Altersgrenze überschritten.

